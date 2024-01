GIORNO DELLA MEMORIA, A FERRARA MUSICHE IN PIAZZA MUNICIPALE E IL MEIS APERTO GRATUITAMENTE. ATTESA PER L’ARRIVO DI CARLA NEPPI SADUN, FERRARESE SCAMPATA AI RASTRELLAMENTI, PER LA PRIMA VOLTA IN CITTÀ IL 29 GENNAIO. IL 30 INTITOLAZIONE DELLA SCUOLA AL FERRARESE BRUNO FARBER, LA PIÙ PICCOLA VITTIMA DELL’OLOCAUSTO

(AGENPARL) – sab 27 gennaio 2024 GIORNO DELLA MEMORIA, A FERRARA MUSICHE IN PIAZZA MUNICIPALE E IL MEIS

Ferrara, 27 gen – Musica, danza, memoria. Le danze ebraiche hanno animato

questa mattina piazza Municipale grazie a Musijam, in occasione del Giorno

della Memoria.

Un’iniziativa che fa entrare nel vivo delle celebrazioni ferraresi dedicate

al 27 gennaio, che prevedono un ricco calendario di appuntamenti, tra

cui l’atteso

arrivo di Carla Neppi Sadun, ebrea di origini ferraresi che a 7 anni scampò

dalla deportazione e che lunedì 29 gennaio per la prima volta torna in

città per incontrare gli studenti (ore 10, Sala Estense). La sua storia

sarà raccontata in prima visione su Rai Storia proprio oggi, alle 18:40.

Inoltre, martedì 30 gennaio la Scuola Primaria di San Martino alle 11.30

verrà intitolata a Bruno Farber, il più giovane deportato vittima

dell’olocausto. Ferrarese di origine goriziana, fu ucciso ad Auschwitz

quando aveva appena 3 mesi e mezzo. Partecipano il vicesindaco Nicola Lodi

e il prefetto di Ferrara Massimo Marchesiello, con interventi del direttore

dell’Archivio di Stato di Ferrara Davide Guarneri, del dirigente scolastico

Antonio Di Cerbo, del sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna e in

rappresentanza della famiglia Farber Enrico Fink e Dennis Farber.

Oggi, in piazza del Municipio, nel frattempo si è tenuto ‘Le musiche…

interrotte. Passi nella memoria’, concerto gratuito a cura dell’Ensemble

dei docenti della scuola di musica ferrarese, composta da Elio Pugliese,

Marco Vinicio Ferrazzi, Giovanni Pederzini, Diego Insalaco, Matteo Storti e

Giampietro Beltrami, che hanno eseguito nella piazza cittadina brani della

tradizione klezmer e balcanica. Alcune canzoni sono state accompagnate da

un’esibizione corale di danze ebraiche e zigane curata dal Gruppo Danze

Insieme, coordinato da Isabella Gallesini, e che ha visto anche il

coinvolgimento di alcune classi delle scuole primarie (Poledrelli) e

secondarie (Tasso).

Per tutta la giornata della Memoria è stato inoltre possibile* visitare

gratuitamente il MEIS, Museo dell’Ebraismo italiano e della Shoah* di via

Piangipane 81, che accoglie il percorso permanente “Ebrei, una storia

italiana”, la mostra multimediale “1938: l’umanità negata” e l’esposizione

temporanea “Ritorno a Ferrara. L’universo di Leo Contini Lampronti”.

CALENDARIO DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI

Domenica 28 gennaio alle 16 in Biblioteca Comunale Giardino, ai piedi del

Grattacielo, si parla di “Anne Frank e Etty Hillesum, la loro luce e

l’infamia altrui”. La presentazione, a cura di Arianna Chendi, prevede

testi a cura di Athos Tromboni, letture di Gianna Andrian, Ambretta

Balboni, Susanna Benini e Grazia Pantaleo, con la partecipazione del

soprano Miriam Chiaffoni, che intonerà i canti e le musiche della

tradizione ebraica.

Lunedì 29 gennaio alle 10 in sala Estense, è atteso il momento dedicato

agli studenti “Cinque Storie in cinque oggetti”. Per la prima volta a

Ferrara, sarà presente Carla Neppi Sadun, ebrea ferrarese scampata da

bambina alla deportazione. Partecipano Amedeo Spagnoletto (MEIS), Anna

Quarzi (Istituto di storia contemporanea), Vittorio Bo (co-curatore della

mostra Il Novecento degli ebrei italiani). L’incontro, riservato alle

scuole, propone di condividere storie di vite attraverso gli oggetti,

alcuni inaspettati, altri piccoli e quotidiani, altri ancora intrisi di

ricordi sia tristi che gioiosi, portatori di eredità di famiglia o

personali: dalla prima edizione di “16 ottobre 1943” di Giacomo Debenedetti

appartenuta a Giacometta Limentani, alla tazza della colazione di Sylva

Sabbadini, deportata e sopravvissuta ad Auschwitz, recentemente scomparsa;

dalla canzone “Auschwitz” scritta sessant’anni fa da Francesco Guccini e da

allora interpretata da decine di artisti alle pietre d’inciampo nella

quotidianità del cammino.

Sempre il 29 gennaio alle 18 all’Istituto Comprensivo Statale Don Milani

(via Pacinotti, 48) è il momento di “Una Lapide in via Vignatagliata”, in

memoria di Alberta Levi Temin, Guido Fink, Franco Schönheit, Corrado De

Benedetti e Cesare Finzi, tutti docenti e allievi della scuola di via

Vignatagliata (1938 – 1943). I testi di Piero Stefani saranno letti da

Magda Iazzetta, Fabio Mangolini e Stefano Ravaioli, insieme al coro Euphoné

diretto da Silvia Marcolongo.

Martedì 30 gennaio verrà la Scuola Primaria di San Martino (via Polina 6)

alle 11.30 verrà intitolata a Bruno Farber, il più giovane deportato di

origine goriziana, nato a Ferrara e ucciso ad Auschwitz all’età di 3 mesi e

19 giorni. Partecipano il vicesindaco Nicola Lodi e il prefetto di Ferrara

Massimo Marchesiello, con interventi del direttore dell’Archivio di Stato

di Ferrara Davide Guarneri, del dirigente scolastico Antonio Di Cerbo, del

sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna e in rappresentanza della famiglia

Farber Enrico Fink e Dennis Farber.

EVENTI NELLE BIBLIOTECHE DI FERRARA. Alla Biblioteca Comunale Ariostea il

29 gennaio alle 17 sarà presentato il libro curato da Alberto Cavaglion,

con la partecipazione di Rav Luciano Meir Caro e Luca De Angelis, mentre il

31 gennaio alle 17 il libro di Antonio Leggiero. Al Centro Studi Bassaniani

l’8 febbraio alle 16,30 è in programma la presentazione del libro “Sai che

tornerò” di Mercedes Monmany, con la partecipazione di Barbara Domenichini.

