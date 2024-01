(AGENPARL) – sab 27 gennaio 2024 GIORNATA DELLA MEMORIA: UN MAZZO DI FIORI IN RICORDO DEL SACRIFICIO

DEL BEATO ODOARDO FOCHERINI

La Vice Sindaco Letizia Budri, in rappresentanza dell’Amministrazione ha deposto

un omaggio floreale sulla pietra d’inciampo dedicata a Focherini

All’interno delle iniziative realizzate per la “Giornata della Memoria”, l’Amministrazione

Comunale ha voluto – come da tradizione – ricordare il beato Odoardo Focherini, con

l’apposizione di un mazzo di fiori presso la pietra d’inciampo situata in Piazza Costituente

al civico 58. Presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, la Vice Sindaco

Letizia Budri e l’Assessore alla Cultura Marina Marchi.

Un luogo simbolico e suggestivo, situato all’esterno dell’abitazione nella quale Focherini

visse con la sua Famiglia prima dell’arresto avvenuto nel Marzo del 1944 e del successivo

martirio perpetrato nel campo di concentramento di Hersbruk.

“Oggi, nel giorno in cui vennero abbattuti i cancelli di Auschwitz, si commemorano le

vittime dell’Olocausto, ma anche coloro che hanno messo a rischio o perso la propria vita

per proteggere i perseguitati ebrei e gli internati militari e politici – commenta la Vice

Sindaco Letizia Budri – Odoardo Focherini, Giusto tra le nazioni e Beato, dal 2013, fu

proprio uno di questi. Un vero cristiano, che superando il muro dell’indifferenza e della

paura, prima di essere internato a Fossoli e poi ucciso nel campo di Hersbruck, riuscì a

salvare oltre cento ebrei dalla deportazione”.

