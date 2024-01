CS- Convegno urbanistica

(AGENPARL) – sab 27 gennaio 2024 Città di Francavilla Fontana

COMUNICATO STAMPA

Incontro sulla nuova disciplina regionale

degli interventi di ristrutturazione edilizia

Mercoledì 31 gennaio alle 17.00 a Castello Imperiali è in programma

un incontro sulla nuova legge regionale che disciplina le

ristrutturazioni edilizie.

Il convegno, organizzato dall’Amministrazione Comunale in

collaborazione con l’Ordine degli Avvocati e AIGA Brindisi, sarà

aperto dai saluti del Sindaco Antonello Denuzzo, del Consigliere

Regionale Maurizio Bruno, della Presidente dell’Ordine degli

Avvocati Daniela Faggiano, del Presidente di AIGA Brindisi Cataldo

Lolli e del Presidente della Commissione Urbanistica Nicola Lonoce.

Le relazioni saranno a cura del Consigliere Regionale Stefano

Lacatena, del dirigente comunale del settore urbanistica Luigi Resta e

degli Avvocati Fabio Patarnello e Silvio Molfetta. Modererà e

concluderà il Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica Domenico

Attanasi.

“_Lo scopo di questo convegno_ – commenta l’Assessore

all’Urbanistica DOMENICO ATTANASI – _è avviare una riflessione

sul nuovo scenario normativo introdotto dalla legge regionale con le

relative implicazioni di carattere tecnico, urbanistico,

amministrativo e penale. Si tratta di novità molto significative che

investono vari profili professionali e che necessitano di una attenta

riflessione da parte di tutti i soggetti coinvolti in questo processo

di innovazione._”

L’evento è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

di Brindisi.

Francavilla Fontana, 27 gennaio 2024

