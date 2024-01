ARCO Record del Mondo ai Tricolori Indoor Para-Archery

(AGENPARL) – sab 27 gennaio 2024 *FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO*

*XXXVII CAMPIONATO ITALIANO INDOOR PARA-ARCHERY*

*Novara – Pala Igor, 27-28 gennaio 2024*

*I TRICOLORI COMINCIANO COL RECORD MONDIALE DI PAOLO TONON*

*DOMANI LE FINALI PER GLI ASSOLUTI*

Conclusa la prima giornata di gare dei tricolori indoor paralimpici con

l’assegnazione dei titoli di classe e le eliminatorie che hanno definito i

semifinalisti che domani si giocheranno i titoli assoluti. Paolo Tonon

festeggia il record del mondo W1 mettendo a segno 582 punti sulle 60 frecce

La prima giornata del 37° Campionato Italiano Indoor Para-Archery in

svolgimento al Pala Igor di Novara comincia con un record mondiale. A

ottenere il nuovo primato sulle 60 frecce è stato l’azzurro Paolo Tonon

che, nella categoria W1, ha vinto il titolo di classe mettendo a segno 582

punti, due in più del precedente primato siglato nel 2021 a Reggio Calabria

da Daniele Cassiani. Un ottimo viatico anche in vista della stagione

outdoor, che porterà i nazionali italiani fino ai Giochi Paralimpici di

Parigi 2024.

“*Non mi aspettavo questo record* – ha detto l’atleta veneto in forza agli

Arcieri del Castello al termine della competizione -. *Nelle ultime due o

tre settimane mi ero avvicinato a questo punteggio, ma oggi non ci avevo

minimamente pensato, tanto che me lo hanno detto a fine gara. È stata una

bella sorpresa! Anche se siamo in una competizione indoor è sicuramente un

risultato stimolante in vista di Parigi 2024. Sono prestazioni che danno

fiducia. Domani potrò difendere il titolo italiano assoluto e subito dopo

posso tornare a lavorare sulle lunghe distanze con un po’ di consapevolezza

in più*”.

*I TITOLI DI CLASSE DEL MATTINO -* Nella mattinata sono scesi in campo gli

atleti della categoria W1 maschile e femminile, del compound femminile e

dei Visually Impaired 1 (non vedenti) e Visually Impaired 2/3 (ipovedenti).

Dopo le 60 frecce che hanno assegnato i titoli di classe, è stato composto

anche il tabellone degli scontri diretti e sono stati definiti i finalisti

assoluti di domani, giornata di chiusura del campionato.

Nel W1 maschile, il campione assoluto uscente Paolo Tonon (Arcieri del

Castello) ottiene l’oro con 582 punti, seguito sul podio da Maurizio

Panella (GSPD) con 575 e da Daniele Cassiani (GSPD) con 564. Nel W1

femminile a vincere l’oro di classe è Daila Dameno (Pol. Disabili

Valcamonica) con 552, argento per Asia Pellizzari (Arcieri del Castello)

con 539 e bronzo per Stefania Giacometti (Pol. Disabili Valcamonica) con

358.

Nella categoria Visually Impaired 1 ha migliorato di tre lunghezze il suo

precedente record italiano l’iridato Matteo Panariello (Arcieri Livornesi)

mettendo a segno 448 punti, seguito sul podio da Loredana Ruisi (Arcieri

del Castello di Peschiera Borromeo) con 354 e da Maria Salaris (Pol.

Poggibonsese) con 284. A vincere il titolo di classe Visually Impaired 2/3

è il campione europeo Daniele Piran (Arco Club Bolzano Vicentino) con 533,

seguito da Giovanni Maria Vaccaro (Dyamond Archery Palermo) con 481 e da

Ivan Nesossi (Arcieri del Castello di Peschiera Borromeo) con 426.

*I TITOLI DI CLASSE DEL POMERIGGIO -* Nel pomeriggio, al termine delle 60

frecce di qualifica, sono stati assegnati i titoli di classe del compound

open maschile e del ricurvo open maschile e femminile.

A vincere il titolo senior maschile nel compound è Paolo Cancelli (Arcieri

Alpignano) con 581 punti, tallonato dall’iridato Matteo Bonacina (Arcieri

delle Alpi) con 580, terzo Massimo Migailo (Arcieri Padovani) con 568.

Nel ricurvo open maschile si aggiudica il titolo senior l’atleta di casa

Roberto Airoldi (Arcieri Cameri) con 557 punti, dopo un testa a testa con

Stefano Travisani (GSPD) che chiude con 556 punti. Bronzo per Nino Lisotta

(Dyamond Archery Palermo) con 534. Nel femminile si aggiudica l’oro

seniores Elisabetta Mijno (Arcieri delle Alpi) con 579, seconda Veronica

Floreno (GSPD) con 544 e terza Enza Petrilli (Fiamme Oro) con 536.

Nelle categorie giovanili ottiene il primo posto nel ricurvo allievi

maschile Diego Boaglio (Arcieri delle Alpi) che, a soli 15 anni, con 534

punti, ottiene il terzo punteggio assoluto e migliora di 2 lunghezze il

primato italiano che aveva già realizzato nel 2023. Dietro di lui Gabriele

De Toffoli (Arcieri del Piave) con 523. Tra le allieve conclude con 486

punti Elisabetta Petris (Arcieri Cormons). Nel compound juniores a

guadagnarsi il primo posto è Gabriele Pintus (Arcieri Franchi) con 497,

secondo Gabriele Saccoman (Arcieri Padovani) con 495 punti.

*I SEMIFINALISTI E FINALISTI ASSOLUTI – *Dopo la qualifica si sono

disputate le eliminatorie che hanno decretato tutti i semifinalisti del

compound, ricurvo e W1, mentre per i Visually Impaired sono già stati

definiti i finalisti. Tutti i match che varranno il podio assoluto si

disputeranno domani, domenica 28 gennaio.

A giocarsi l’accesso alla finalissima nel W1 maschile saranno il campione

uscente Paolo Tonon (Arcieri del Castello) con Fabio Luca Azzolini (Arcieri

Ugo di Toscana), Daniele Cassiani con Gabriele Ferrandi. Nel femminile la

campionessa in carica Daila Dameno (Pol. Disabili Valcamonica) se la vedrà

con Chiara Alberti (AGA), mentre Asia Pellizzari (Arcieri del Castello)

sfiderà Stefania Giacometti (Pol. Disabili Valcamonica).

Nel compound open femminile Giulia Pesci (GSPD) affronterà Irene Picci

(Arcieri Padovani) e la campionessa uscente Eleonora Sarti (GSPD) con Maria

Andrea Virgilio (Dyamond Archery Palermo). Nel compound maschile i due

match di semifinale vedranno in campo Paolo Cancelli (Arcieri Alpignano)

con Christian Seneca (Kosmos Rovereto) e il campione uscente Matteo

Bonacina (Arcieri delle Alpi) con Massimo Migailo (Arcieri Padovani).

Nel ricurvo open femminile l’azzurra Elisabetta Mijno (Arcieri delle Alpi)

affronterà Roberta Tempone (Arcieri La Fenice Viggiano), mentre la

campionessa uscente Enza Petrilli (Fiamme Oro) sfiderà Veronica Floreno

(GSPD). Le semifinali del ricurvo maschile vedranno invece i match tra il

campione in carica Stefano Travisani (GSPD) e Filippo Dolfi (Arcieri Ugo di

Toscana) e tra l’atleta di casa Roberto Airoldi (Arcieri Cameri) e Giuseppe

Verzini (Arcieri Cormons).

Nel Visually Impaired 1 si sono invece disputate le semifinali ed è

definito il tabellone dei match per l’oro e il bronzo. Matteo Panariello

(Arcieri Livornesi) si giocherà il titolo assoluto con Loredana Ruisi

(Arcieri del Castello di Peschiera Borromeo), mentre per Barbara Contini

(Arcieri San Bernardo) e Maria Salaris (Pol. Poggibonsese) è in palio il

terzo posto.

Nel Visually Impaired 2/3 a disputarsi il titolo italiano saranno il

campione uscente Daniele Piran (Arco Club Bolzano Vicentino) contro

Giovanni Maria Vaccaro (Dyamond Archery Palermo), mentre il match per il

bronzo sarà tra Michele Biisecchi (Arcieri Ugo di Toscana) e Ivan Nesossi

(Arcieri del Castello di Peschiera Borromeo).

*27 gennaio 2024*

*Guido Lo Giudice*

*Responsabile Comunicazione FITARCO*