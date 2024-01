(AGENPARL) – ven 26 gennaio 2024 *Lunedì si riunisce il consiglio territoriale di San Pietro in Vincoli*

Lunedì 29 gennaio, alle 20.30, nell’ufficio decentrato in via Pistocchi 41/A, si riunirà il consiglio territoriale di San Pietro in Vincoli insieme alla commissione urbanistica della stessa Area.

All’ordine del giorno il parere Piani particolareggiati, San Pietro in Vincoli, Carraie e Santo Stefano; proposta ad oggetto: “Diritto all’acqua case sparse” (ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento dei Consigli territoriali).

Sarà presente il dirigente Corrado Guerrini del Servizio Mobilità del Comune.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Sara Palmieri

Ufficio Stampa e Comunicazione

Comune di Ravenna

Piazza del Popolo,1

48121 Ravenna

——————————————————————————

Se non vuoi più ricevere i nostri comunicati stampa clicca qui [1]

[1] https://ufficiostampa.comune.ra.it/upr/pmu9gs/yluqs4/edit?_m=zhtr7y&_t=3a9d8e18