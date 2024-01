(AGENPARL) – ven 26 gennaio 2024 LAZIO, LA SETTIMANA IN CONSIGLIO REGIONALE

(29 GENNAIO – 2 FEBBRAIO 2024)

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Il presidente Antonello Aurigemma, sentiti i presidenti dei Gruppi consiliari, ha convocato la seduta ordinaria del Consiglio regionale n. 26 mercoledì 31 gennaio, alle ore 11,00, per la discussione degli ordini del giorno di istruzioni alla Giunta regionale collegati alla proposta di legge regionale n. 120 del 22 dicembre 2023, presentati nel corso della seduta consiliare n. 25.

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI

Martedì 30 gennaio

Ore 10 – sala Etruschi

IV Commissione – Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio

All’ordine del giorno:

Approvazione del verbale della seduta n. 35 del 10 gennaio 2024.

1.Proposta di Legge regionale n. 37 del 20 giugno 2023, concernente: “Istituzione del fattore famiglia”. Esame ai sensi dell’art.59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Ore 10.30 – sala Di Carlo

I Commissione – Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia

All’ordine del giorno:

Proposta di legge regionale n. 42 del 12 luglio 2023 concernente: “Istituzione dell’Osservatorio regionale sulla condizione abitativa degli studenti – Modifica alla L.R. 27 luglio 2018, n. 6 – Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione Lazio”. Di iniziativa del consigliere Tripodi. Illustrazione atto.

Ore 11 – sala Latini

VIII Commissione – Agricoltura, ambiente

All’ordine del giorno:

1. Illustrazione della proposta di deliberazione consiliare n. 17 del 17/11/2023 concernente: “Piano della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno, ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche”.

2. Illustrazione della proposta di deliberazione consiliare n. 18 del 22/11/2023 concernente: “Piano della Riserva parziale naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile, di cui all’articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche”.

Ore 14.00 – sala Latini

XII Commissione – Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione

All’ordine del giorno un’audizione sul tema: Esplosione avvenuta nel centro storico di Canale Monterano in data 6 gennaio 2024.

Sono stati invitati: Roberto Gualtieri, sindaco della Città Metropolitana di Roma; Carmelo Tulumello, direttore Agenzia regionale di protezione civile; Alessandro Bettarelli, sindaco di Canale Monterano; Alessandro Infante, presidente Croce Rossa italiana Canale Monterano.

Ore 14 – sala Etruschi

VI Commissione – Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti

All’ordine del giorno:

1. Proposta di deliberazione consiliare n. 19 del 28 novembre 2023 concernente: “Approvazione del Piano dei Porti di interesse economico Regionale” di iniziativa della Giunta Regionale. Illustrazione.

