(AGENPARL) – ven 26 gennaio 2024 Dal link è scaricabile la locandina *https://ufficiostampa.comune.ra.it/nl/pmu9gs/hgcrzp/yluqs4/uf/4/aHR0cHM6Ly9jbG91ZC5jb211bmUucmEuaXQvb3duY2xvdWQvcy9kM1h0am5XVmFTS3Z3YjE?_d=90P&_c=aa955d99* [1]

** [2]

*Io mi sento: al via i corsi rivolti a donne e uomini per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e del maltrattamento psicologico*

Al via i corsi *“Io mi sento” *rivolti alla popolazione sia femminile che maschile per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e del maltrattamento psicologico.

Il primo degli appuntamenti di *“Dinamiche di potere fra i generi”,* dedicato alle donne, si svolgerà in presenza *lunedì 5 febbraio, dalle 20.45 alle 22.45*, alla *Casa delle donne, *in via Maggiore 120*, *e sarà tenuto* *dalle psicologhe, psicoterapeute e collaboratrici Giancarla Tisselli, Chiara Gnani, Serafina Lo Nigro, Elisabetta Spada.

Gli incontri successivi per un totale di 6 si svolgeranno nelle serate del *12, 19, 26 febbraio, 4 e 11 marzo sempre negli stessi orari dalle 20.45 alle 22.45.*

E’ previsto un secondo percorso nei mesi di aprile e maggio e precisamente nei giorni *4-11-18 aprile e 2-9 e 16 maggio, nella stessa sede e negli stessi orari.*

I corsi sono finalizzati al riconoscimento degli stereotipi culturali e dei pregiudizi legati alla svalutazione di genere per sostituirli con nuovi criteri di valore. Un percorso verso l’empowerment femminile per il cambiamento dei criteri di autostima e per il superamento della violenza psicologica.

*Lunedì 4 marzo, *nella sede di *CittàAttiva, *in via Carducci 14, inizieranno quelli rivolti agli uomini finalizzati alla gestione della rabbia e dei sentimenti.

Nei corsi vengono insegnate tecniche per il riconoscimento e il contrasto della violenza domestica, a partire dall’ ascolto di sé, delle proprie emozioni e bisogni, nonchè per lo sviluppo di competenze e modalità di comunicazione empatica. Si incoraggia lo spostamento del dialogo dal piano conflittuale del cercare chi ha ragione e chi ha torto, a quello più pacifico del sentito e dell’espressione affettiva di bisogni e desideri. Comunicare in modo empatico significa prima di tutto prendersi il tempo per farlo, per non essere preda di un ingorgo emotivo, ma avere la lucidità dei propri sentimenti e bisogni.

I corsi Io mi sento sono organizzati dall’associazione di promozione sociale Psicologia Urbana e Creativa con il contributo dei piani di zona della Regione Emilia Romagna e l’assessorato alle Politiche e culture di genere guidato dall’assessora Federica Moschini e con la collaborazione di Linea Rosa e Casa delle Donne.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Sara Palmieri

Ufficio Stampa e Comunicazione

Comune di Ravenna

Piazza del Popolo,1

48121 Ravenna

——————————————————————————

Se non vuoi più ricevere i nostri comunicati stampa clicca qui [3]

[1] https://ufficiostampa.comune.ra.it/nl/pmu9gs/hgcrzp/yluqs4/uf/5/aHR0cHM6Ly9jbG91ZC5jb211bmUucmEuaXQvb3duY2xvdWQvcy9kM1h0am5XVmFTS3Z3YjE?_d=90P&_c=5e7b46a2

[2] https://cloud.comune.ra.it/owncloud/s/d3XtjnWVaSKvwb1#TRACK

[3] https://ufficiostampa.comune.ra.it/upr/pmu9gs/yluqs4/edit?_m=hgcrzp&_t=c015e179