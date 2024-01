(AGENPARL) – ven 26 gennaio 2024 *Insediato il nuovo consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze*

/Sindaco è stato eletto Pierluigi Salomi, vicesindaca Alice Dell’Anna/

È *Pier Luigi Salomi* della Oxford il nuovo sindaco del Consiglio

comunale dei ragazzi e delle ragazze, che succede all’uscente Fatima

Baig, eletto nella prima seduta che si è tenuta nell’aula consiliare di

Palazzo Carafa, alla presenza del sindaco Carlo Salvemini e del

presidente del consiglio *Carlo Mignone*. Vicesindaca è stata eletta

*Alice Dell’Anna* del De Amicis.

Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, eletto il 12 dicembre

scorso, è compostoda da 33 alunni e alunne delle scuole del primo ciclo

della città: oltre al sindaco e alla vicesindaca, *Andrea Agagiù,

Giovanni Vulcano, Francesco Cafiero, Victoria Brancadoro Erroi, Giulia

Aprile, Flavia Cannoletta. Federico Leto, Elisa Mocka, Sofia Murciano,

Filippo Anni, Andrea Vittoria Pellegrino, Gianpietro Carlo Fu Huan,

Alessandro Ottorino Urso, Ludovica De Pascalis, Lorenzo Cavaliere,

Alessia Palumbo. Carlotta Dimitri, Vitush Ravendian, Maria Francesca

Martina, Alice Carbotta, Umberto Forcignanò, Edoardo Martella, Vittoria

Chironi, Maria Lucia Tecci, Niccolò Flandoli, Francesco Pati, Vittoria

Mercurio, Francesco De Filippi, Biagio Vincenzo Cosimo Albergo, Ginevra

De Vitis, Mattia Caporaletti. *

Il Consiglio comunale dei ragazzi e ragazze di Lecce ha tra le sue

finalità l’educazione ai valori della rappresentanza democratica, della

partecipazione, della legalità, con l’obiettivo di accrescere il

rispetto della pluralità di punti di vista ed opinioni, l’esercizio

della negoziazione, il senso di appartenenza alla comunità e lo spirito

di cittadinanza attiva e responsabile.

Al progetto educativo hanno aderito tutte le scuole leccesi del primo

ciclo: “C. Battisti”, “E. De Amicis”, “S. Castromediano”, “L. Tempesta”,

“A. Galateo”, “A. Grandi”, “Q. Ennio”, Istituto Comprensivo “S.

Ammirato- G. Falcone”, Istituto Comprensivo “D. Alighieri – A. Diaz”,

Istituto comprensivo “P. Stomeo – A. Zimbalo”, gli Istituti Paritari

“Discepole di Gesù Eucaristico”, “Marcelline”, “F. Smaldone”, “Cuore

Immacolato di Maria”, “Oxford”, Centro Montessori.

Alla seduta di insediamento hanno preso parte anche l’assessora alla

Pubblica Istruzione *Fabiana Cicirillo*, le presidenti regionale e

provinciale di Unicef, *Giovanna Perrella *e *Daniela Savoia*.

/«Buon lavoro al nuovo sindaco, alla nuova vicesindaca e a tutti i

ragazzi e le ragazze del nuovo consiglio comunale che sono certa/ –

dichiara l’assessora Cicirillo –/sapranno svolgere questo mandato

biennale con entusiasmo e amore per la città. Attenzione alla

sostenibilità ambientale, cura del verde, lotta al bullismo, rispetto

per gli altri, per la città e per gli animali sono stati alcuni dei temi

che hanno accomunato le proposte dei candidati e delle candidate delle

diverse scuole e che diventeranno terreno fertile per le azioni da fare

in questi due anni. Ringrazio l’ufficio Scuola e l’Unicef per la

perfetta organizzazione di questa giornata». /

