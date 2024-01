IL COMUNE COMUNICA – Giornata della Memoria: domani le cerimonie commemorative in ricordo delle vittime dell’Olocausto

(AGENPARL) – ven 26 gennaio 2024 GIORNATA DELLA MEMORIA

DOMANI LE CERIMONIE COMMEMORATIVE

IN RICORDO DELLE VITTIME DELL’OLOCAUSTO

In occasione della Giornata della Memoria, domani, sabato 27 gennaio, alle ore 10, su iniziativa dell’amministrazione comunale e dell’Anpi, il vicesindaco Eugenio Di Sciascio deporrà una corona di fiori, presso la targa commemorativa affissa nella sala consiliare di Palazzo di Città, in ricordo di Filippo D’Agostino, sindacalista, consigliere comunale di Bari, antifascista e medaglia d’oro al valor militare, deportato e ucciso nel lager nazista di Mauthausen.

A seguire, alle ore 11, su iniziativa dell’Anpi, alla presenza dell’assessora alle Culture Ines Pierucci, sotto il portico della chiesa di San Francesco, in via Crispi, verrà deposta una corona presso la targa che commemora Giuseppe Zannini, antifascista e deportato barese, anch’egli ucciso dai soldati nazisti nel lager di Mauthausen.

Inoltre, alle ore 9.15, nella sala degli Specchi nel palazzo della Prefettura, l’assessore al Patrimonio Vito Lacoppola parteciperà alla cerimonia di consegna della medaglia d’onore, concessa con decreto del Presidente della Repubblica ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti.

Si ricorda, infine, che nell’ambito della stagione teatrale del Comune di Bari – assessorato alle Culture, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, domani mattina, a partire dalle ore 11, il Teatro Piccinni ospiterà un’edizione speciale de La palestra, conferenza-spettacolo con la direzione artistica di Francesco Asselta, realizzata proprio in occasione della Giornata della Memoria: previsti gli interventi dell’assessora Pierucci, di Francesco Signorelli, direttore di Neurochirurgia del Policlinico di Bari, dello scrittore Matteo Nucci, impegnato nelle letture di Stella Addario e Flavio Albanese, curate da Marinella Anaclerio, e del pianista Mirko Signorile.