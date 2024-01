(AGENPARL) – ven 26 gennaio 2024 DL ENERGIA, L’ABBATE (M5S): DECRETO INCUBO CHE IGNORA CITTADINI E IMPRESE

DL ENERGIA, L’ABBATE (M5S): DECRETO INCUBO CHE IGNORA CITTADINI E IMPRESE Roma, 26 gennaio – “Questo provvedimento è un incubo, così come ogni azione fatta fino a oggi dal governo. L’esecutivo continua a non ascoltare le imprese e i cittadini, che vengono danneggiati con un decreto che assicura lunga vita a petrolio, carbone, gas, ripropone le trivelle e propone di tassare le rinnovabili per supportare il fossile. Un decreto che punta su tecnologie obsolete come la cattura e stoccaggio di Co2, sussidiate dallo Stato quindi pagate dai cittadini, che aumenta i sussidi ambientalmente dannosi e ci fa rischiare persino un’infrazione da parte dell’Europa. La maggioranza ha inoltre provato a zittirci in commissione, ma così facendo ha tolto la voce agli italiani. Un centrodestra che va avanti a slogan e continua a non risolvere i problemi degli italiani alle prese con gli aumenti delle bollette”. Così in una nota la deputata M5S e vicepresidente della commissione Ambiente alla Camera, Patty L’Abbate, intervenuta questa mattina in aula in dichiarazione di voto sul dl Energia.

