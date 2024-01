Corte Ue: Agenda 29 gennaio – 4 febbraio 2024 (radiodiffusione televisiva – reti televisive italiane, ricongiungimento familiare con minore rifugiato, termine di conservazione dei dati di persona imputata, intese – mercato degli autocarri)

(AGENPARL) – ven 26 gennaio 2024 Cause in calendario per il periodo considerato:

Martedì 30 gennaio – h. 9.30

Sentenza nella causa C-560/20 Landeshauptmann von Wien (Regroupement familial avec un mineur réfugié) (DE)

(Politica di immigrazione – Diritto al ricongiungimento familiare – Domanda di permesso di soggiorno dei genitori e della sorella di un rifugiato durante la procedura di ricongiungimento)

Dopo che un minore siriano non accompagnato ha ottenuto lo status di rifugiato in Austria, i suoi genitori e la sorella maggiore hanno chiesto di ottenere un permesso di soggiorno per poterlo raggiungere. Le autorità austriache hanno respinto tali richieste di ricongiungimento familiare motivando che il giovane siriano era diventato nel frattempo maggiorenne. I genitori e la sorella si sono rivolti al tribunale amministrativo di Vienna, il quale ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva relativa al diritto al ricongiungimento familiare. Tra le circostanze rilevanti che la Corte dovrà considerare, risulta che la sorella sia affetta da paralisi cerebrale, dipendendo in modo totale e permanente dall’assistenza dei genitori, tanto che questi non possono lasciarla da sola in Siria.

Martedì 30 gennaio – h. 9.30

Sentenza nella causa C-118/22 Direktor na Glavna direktsia „Natsionalna politsia“ pri MVR – Sofia (BG)

(Dati personali – Persona condannata con sentenza definitiva e successivamente riabilitata – Registrazione di polizia dei dati di una persona imputata – Termine di conservazione dei dati)

In Bulgaria, una persona è stata iscritta nel registro di polizia nell’ambito di un procedimento istruttorio per falsa testimonianza, è stata poi riconosciuta colpevole di questo reato e condannata a una pena detentiva di un anno. Dopo aver scontato la pena, l’interessato ha beneficiato di una riabilitazione. Successivamente ha chiesto di essere cancellato dal registro di polizia. Secondo il diritto bulgaro, i dati personali di un condannato sono conservati nel registro di polizia e possono essere trattati dalle autorità che vi hanno accesso senza limiti di tempo, fino al decesso del soggetto. La domanda di cancellazione è stata respinta in quanto la riabilitazione per una condanna penale non fa parte dei motivi di cancellazione dall’iscrizione nel registro di polizia. La Corte suprema amministrativa bulgara ha chiesto alla Corte di giustizia se sia legittima, rispetto al diritto dell’Unione, la conservazione generale e indifferenziata dei dati biometrici e genetici delle persone condannate penalmente sino al loro decesso, senza termini intermedi.

Martedì 30 gennaio – h. 9.30

Sentenza nella causa C-255/21 Reti Televisive Italiane (IT)

(Radiodiffusione televisiva – Pubblicità televisiva – Limitazione del tempo di diffusione di tale pubblicità – Messaggi destinati alla promozione di programmi di una stazione radiofonica)

Reti Televisive Italiane SpA (“RTI”) è una società italiana di servizi di media audiovisivi, proprietaria dei canali televisivi Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Nel 2017 l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (“AGCOM”) ha sanzionato RTI per violazione della legislazione nazionale che fissa un limite orario di diffusione della pubblicità televisiva. Per calcolare tale tempo di trasmissione, l’AGCOM ha tenuto conto dei messaggi promozionali della stazione radio R101 trasmessi sui canali televisivi di proprietà di RTI. Questa radio, come RTI, fa parte del gruppo di società Mediaset. RTI fa valere che i messaggi della stazione radio dovevano essere qualificati come messaggi di autopromozione (cioè messaggi pubblicitari dei propri programmi) e, di conseguenza, esclusi dal tempo di diffusione oraria della pubblicità televisiva.

Il Consiglio di Stato italiano, adito da RTI per l’annullamento delle sanzioni, chiede alla Corte se la nozione di messaggi di autopromozione diffusi dalla televisione per quanto riguarda i propri programmi, esclusi dal calcolo della percentuale del 20% di tempo di diffusione di spot televisivi, copre anche i messaggi promozionali trasmessi dalla rete televisiva per una stazione radio appartenente allo stesso gruppo di società .

Martedì 30 gennaio – h. 9.30

Sentenza nella causa C-442/22 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie (Fraude d’un employé) (PL)

(Sistema comune di imposta sul valore aggiunto – Obbligo di pagamento – Debitore dell’IVA)

Tra gennaio 2010 e aprile 2014 il dipendente di una società con sede in Polonia, che gestisce una stazione di servizio, ha emesso 1679 fatture per operazioni inesistenti per un valore totale (espresso in zloty polacchi) di circa 320.000 euro. A tal fine ha utilizzato i dati del suo datore di lavoro, soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA), a sua insaputa e senza il suo consenso. Le fatture fraudolente non sono state registrate nelle dichiarazioni dei redditi di questa società. Esse sono state utilizzate per ottenere il rimborso indebito dell’IVA da parte dei destinatari, senza che la tassa corrispondente sia stata versata al bilancio dello Stato.

A seguito di un controllo fiscale, le autorità competenti hanno adottato una decisione che determina l’importo dell’IVA dovuta dalla società. Secondo l’amministrazione fiscale, gli atti fraudolenti sono stati resi possibili dalla mancanza di supervisione e di organizzazione adeguata all’interno della società nei confronti del dipendente.

La società ha contestato tale decisione dinanzi al giudice nazionale che, a sua volta, ha adito la Corte di giustizia. Il giudice nazionale desidera stabilire chi è responsabile del pagamento dell’IVA evasa, se la società i cui dati sono stati utilizzati illegalmente per le fatture o l’impiegato che si è servito di tali dati per emettere false fatture.

Giovedì 1 febbraio – h. 9.30

Sentenza nella causa C-251/22 P Scania e.a. / Commissione (EN)

(Impugnazione – Intese – Mercato dei costruttori di autocarri -)

La Corte è chiamata a decidere il ricorso proposto da Scania avverso la decisione del Tribunale.

