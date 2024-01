Contratti. Firmato CCNL Coop Sociali. I Sindacati: “Preintesa importante. Coinvolti oltre 400mila lavoratori”

(AGENPARL) – ven 26 gennaio 2024 Contratti. Firmato Ccnl Cooperative Sociali. I sindacati: “Ipotesi di

accordo importante. Coinvolti oltre 400mila lavoratori”

Roma, 26 gennaio 2024 – “Oggi è stata siglata, dopo un anno di trattativa,

l’ipotesi di accordo di rinnovo del Ccnl Coop Sociali per il triennio

2023-2025, tanto atteso da oltre 400.000 lavoratrici e lavoratori impiegati

nel settore socio sanitario assistenziale ed educativo. L’intesa prevede un

aumento medio parametrato sul livello C1 di oltre 180 euro, tra minimi

tabellari ed istituzione della quattordicesima mensilità”. Lo annunciano in

una nota i sindacati di categoria Fp Cgil, Cisl Fp, Fisascat Cisl, Uiltucs,

Uil Fpl.

“Nel dettaglio – continuano le federazioni di categoria Cgil Cisl e Uil –

l’ipotesi di rinnovo prevede (con riferimento al livello C1): un aumento

sul tabellare di 120 euro in 3 tranche: la prima di 60 euro con la

mensilità di febbraio 2024; la seconda di 30 euro ad ottobre 2024 ed la

terza di 30 euro ad ottobre 2025. Prevista inoltre l’introduzione della

14esima mensilità nella misura del 50% della retribuzione tabellare che

inizierà a maturare da gennaio 2025″. Le parti si sono impegnate a

raggiungere prioritariamente il completamento della stessa nel prossimo

rinnovo”.

“Inoltre – si legge nella nota – è previsto: un aumento della quota

relativa all’assistenza sanitaria integrativa da 5 a 10 euro mese al fine

di garantire maggiori prestazioni ai lavoratori; integrazione del

trattamento di maternità obbligatoria al 100%; introduzione dei tempi di

vestizione e svestizione pari a 15 minuti riconosciuti nell’orario di

lavoro; superamento dell’articolo sull’obbligo di residenza in struttura e

introduzione della reperibilità con vincolo di permanenza in struttura, con

il riconoscimento di una corresponsione economica; prima importante

risposta in merito al percorso di riqualificazione degli educatori al D2;

l’istituzione di una commissione paritetica per la revisione dei profili

professionali e la riclassificazione del personale. Inoltre, sono state

rafforzate le relazioni sindacali anche a livello territoriale per

stabilizzare l’occupazione. A tal proposito è previsto l’incremento al 25%

legato alla clausola di stabilizzazione per il personale a tempo

determinato”, conclude la nota.

Nei prossimi 30 giorni la parola passa alle lavoratrici e ai lavoratori

nelle assemblee di consultazione che svolgeremo su tutti i territori.