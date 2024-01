(AGENPARL) – ven 26 gennaio 2024 —————————————————————————

**CONCORSI STUDENT E YOUTH****2024**

*ANNUNCIATI I FINALISTI*

MOSTRA: 19 APRILE – 6 MAGGIO 2024 | SOMERSET HOUSE, LONDRA

![](https://cdn.uc.assets.prezly.com/12ae814e-33f6-4588-87d4-a094a2ba86d4/-/format/auto/)

Oggi la World Photography Organisation ha comunicato i nomi dei finalisti

dei concorsi Student e Youth dei Sony World Photography Awards 2024. I

vincitori dei titoli *Student Photographer of the Year* e *Youth Photographer of the Year* saranno proclamati il prossimo 18 aprile e le loro immagini saranno

esposte alla mostra ufficiale della manifestazione, presso la Somerset

House di Londra.

**FINALISTI DEL CONCORSO STUDENT**

La rosa finale del concorso Student rappresenta la selezione dei corpora di

10 studenti che frequentano autorevoli istituti di istruzione superiore. Il

concorso di quest’anno ha invitato i giovani talenti a presentarsi con

una serie di minimo 5 e massimo 10 immagini sul tema *Home.*I progetti finalisti propongono prospettive eterogenee sui concetti di

luogo, comunità, identità e senso di appartenenza, evidenziando le

sfaccettature delle storie e delle interazioni che questi studenti vivono

durante il proprio percorso di crescita.

Rapporti familiari ed esperienze personali sono spesso al centro degli

scatti selezionati. La serie *And Taste the Dirt Below*di Brayan Enriquez (Stati Uniti, Georgia State University, Ernest G. Welch

School of Art & Design) esplora, ad esempio, le storie di famiglia

tramandate di generazione in generazione, in particolare quella dei

genitori di Enriquez, immigrati negli Stati Uniti dal Messico; la serie *The Orange Tree* di Gaoge Ouchen (Cina continentale, Communication University of Zhejiang)

racconta il ritorno alla casa di famiglia del fotografo dopo un periodo di

assenza dovuto alla pandemia; con il progetto *Don’t Trust Pretty Girls*, Kayin Luys (Belgio, LUCA School of Arts Sint Lukas, Bruxelles) presenta

il ritratto intimo dei suoi parenti acquisiti, un omaggio ai loro rituali e

passatempi quotidiani.

In altri casi, l’obiettivo è stato rivolto verso la comunità, e al

senso di “casa” che spesso si prova quando si è parte di un gruppo. *Chatal Home*, di Kazi Arifujjaman (Bangladesh, Counter Foto – a Center for Visual

Arts), racconta la vita comunitaria in uno “chatal”, villaggio che

accoglie da tutto il Bangladesh le famiglie dedite alla lavorazione del

riso; in *Ihubo Ikhaya (A hymn, a home)*, Makaziwe Radebe (Sudafrica, Michaelis School of Fine Art, University of

Cape Town) ricorda i momenti vissuti a Emdeni, Soweto, con i vicini, gli

amici e i familiari; *Horses and Caravans*, di Frederik Rüegger (Germania, Ostkreuzschule für Fotografie), mette in

luce gli usi e le tradizioni delle comunità nomadi inglesi e irlandesi, in

particolare le celebrazioni che si tengono ogni anno alle fiere equine di

Ballinasloe e Appleby.

Anche l’introspezione può aiutare a trovare il senso di “casa”. In *Intermission*, Yufei Ma (Cina continentale, School of Visual Art, USA) contempla i

momenti di tranquillità della vita quotidiana con una serie di nature

morte che ritraggono biancheria e indumenti stesi al sole ad asciugare. *Resting In Unfamiliar Places*è invece il progetto con cui Siphosethu Sanelisiwe Sikhosana (Sudafrica,

University of Pretoria) svela come è cambiato il proprio rapporto con la

religione e la sessualità in una serie di autoritratti abilmente eseguiti

con fotocamera stenopeica.

Tra i finalisti c’è anche chi si è soffermato su quanto sia difficile

avere una casa quando si vive in condizioni precarie. In *Lake Poopó’s Disappearance: The Uru Community’s Tale of Resilience*, Gaston Zilberman (Argentina, Motivarte) testimonia l’impatto dei

cambiamenti climatici sullo stile di vita e sulla cultura della comunità

Uru, che vede le proprie risorse naturali scarseggiare sempre più. I

toccanti scatti in bianco e nero della serie *No Home No Future*, di Juan David Aguirre (Colombia, Universidad EAFIT), documentano invece

le condizioni di vita dei senza tetto di Medellin.

Il vincitore del titolo *Student Photographer of the Year 2024*, selezionato fra i 10 studenti finalisti, verrà annunciato durante la

cerimonia dei Sony World Photography Awards 2024 che si terrà a Londra il

18 aprile. La sua università riceverà un set di attrezzature di digital

imaging di Sony del valore di 30.000 euro.

Quest’anno i candidati del concorso Student sono stati giudicati da Ravi

Ghosh, vicedirettore del British Journal of Photography.

**FINALISTI DEL CONCORSO YOUTH**

La finale del concorso Youth vede in lizza le opere di 10 fotografi di età

non superiore a 19 anni. Per l’edizione 2024 è stato chiesto ai

partecipanti di ispirarsi al tema *Through Your Eyes.*

Le esperienze personali di fronte al mondo della natura e all’ambiente

sono state protagoniste di alcuni dei progetti. River Lewis-Gosch (Stati

Uniti, 15 anni) ha immortalato i primi istanti di un grave incendio

scoppiato nel North Cascades National Park nello Stato di Washington,

proprio durante l’arrivo dei canadair; la sorprendente immagine notturna

di Kas Christiaens (Belgio, 19 anni) ritrae invece l’inquinamento

luminoso nelle campagne belghe, rivelando l’impatto dell’illuminazione

stradale sulla chiarezza del cielo notturno. Sebastián Fernández Lora

(Spagna, 15 anni) è riuscito a fotografare la cometa C/2023 P1

(Nishimura), visibile dalla Spagna nel settembre 2023; e Daniel Murray

(Regno Unito, 15 anni) ha puntato l’obiettivo su un surfista solitario,

intento a contemplare il panorama costiero da una spiaggia deserta della

Cornovaglia.

In altri casi, i giovani fotografi si sono interrogati sull’identità e

l’individualità del proprio lavoro. Shayna Cuenca (Stati Uniti, 15 anni)

ha creato un autoritratto stilizzato ritagliando un’immagine stampata e

usando delle bustine di tè, mentre Joyce Xu (Australia, 18 anni) si è

scattata una foto in studio durante un momento di riflessione. Nel

documentare l’ambiente circostante, non sono mancati gli approcci

creativi alla composizione. Come nel caso di Zy Grei Zander M. Esperanza

(Filippine, 16 anni), che ha catturato uno stormo di colombe mettendone in

evidenza il volo mediante movimenti intenzionali della fotocamera. O di

Chengchen Wang (Cina continentale, 18 anni), che ha fotografato le cime

innevate del Monte Yala avvolte nella calda luce di fine giornata. Ci sono

poi Afiq Sharkawi (Malesia, 18 anni), che ha ritratto un artigiano

impegnato a creare nel suo laboratorio un’arma tradizionale denominata

“keris’, e Isaac Friend (Regno Unito, 18 anni), autore della suggestiva

foto che ritrae alcune formazioni rocciose sullo sfondo di un cielo

coperto, con le onde dell’oceano in lontananza.

Lo *Youth Photographer of the Year*sarà scelto da Daniel Blochwitz, curatore del Fotofestival Lenzburg,

Svizzera. Il vincitore si aggiudicherà un set di attrezzature fotografiche

digitali di Sony per continuare a coltivare la propria visione artistica.

I primi classificati dei concorsi Student, Youth, Open e Professional dei

Sony World Photography Awards 2024 saranno rivelati il 18 aprile 2024. Per

maggiori informazioni sui prossimi annunci e sui vincitori, visitare il

sito [www.worldphoto.org](http://www.worldphoto.org/).

