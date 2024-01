(AGENPARL) – gio 25 gennaio 2024 LAPIDEI, LATERIZI, CEMENTO: RINNOVATO IL CONTRATTO ANIEM CONFAPI,

INTERESSA 15MILA ADDETTI

È stata raggiunta l’ipotesi di accordo per rinnovare la parte

economica del contratto unico dei materiali da costruzione Confapi

Aniem, scaduto il 30 giugno 2022. Il contratto rinnovato, con

decorrenza 1° luglio 2022 e scadenza a giugno 2025, riguarda una

platea di circa 15mila lavoratori suddivisi nei comparti industriali

dei settori lapideo, laterizio e del cemento. Gli aumenti retributivi

sono pari a 123 euro per il lapideo (parametro 136), 100 euro per il

laterizio (parametro 136), 119 euro per il settore cemento (parametro

140). Sono previste due tranche, il 1° gennaio 2024 e il 1° gennaio

2025. Per il lapideo i due aumenti sono pari a 86,10 euro (gennaio

2024) e 36,90 (gennaio 2025); per il laterizio 73 euro e 27; per il

settore cemento 83,30 e 35,70. Inoltre, a sostegno del potere

d’acquisto dei lavoratori, è riconosciuta una somma una tantum di

600 euro distribuita in 3 tranche: 300 euro a partire da febbraio

2024, 150 ad aprile 2024 e l’ultima di 150 euro a settembre 2024.

“La nostra scelta di procedere prima al rinnovo della parte

economica – dichiarano i segretari nazionali di FenealUil,

Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Mauro Franzolini, Claudio Sottile, Tatiana

Fazi – ha voluto rappresentare una risposta salariale concreta ai

lavoratori e alle loro famiglie. Nell’ipotesi di accordo è stato

condiviso l’impegno di affrontare nel prossimo rinnovo un

meccanismo di recupero dell’inflazione per meglio adeguare la

retribuzione al costo della vita. Inoltre abbiamo previsto di

incontrarci con la controparte nel mese di febbraio 2024 per

proseguire il confronto per il rinnovo della parte normativa. Per la

prima volta – spiegano i sindacati – in tutti e tre i comparti PMI

sono stati riconosciuti gli stessi aumenti economici dei contratti

dell’industria, segnando un passo in avanti verso l’importante

obiettivo di allinearne le retribuzioni. Nella stessa direzione il

rinnovo sancisce anche un equilibrio tra i costi contrattuali dei

contratti PMI e quelli dell’industria”, concludono Franzolini,

Sottile e Fazi. Nei prossimi giorni si svolgeranno le assemblee in

tutti i luoghi di lavoro per approvare l’ipotesi d’accordo.

—————————————————

Vanni Petrelli