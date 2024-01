IL COMUNE COMUNICA – questa mattina la cerimonia di intitolazione a Giuseppe Mallardi del piazzale d’accesso dell’ospedale pediatrico “Giovanni XXIII”

(AGENPARL) – gio 25 gennaio 2024 QUESTA MATTINA LA CERIMONIA DI INTITOLAZIONE A GIUSEPPE MALLARDI DEL PIAZZALE D’ACCESSO DELL’OSPEDALE PEDIATRICO “GIOVANNI XXIII” Si è tenuta questa mattina la cerimonia di intitolazione del piazzale d’accesso (in via Amendola 207) dell’Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII” a Giuseppe Mallardi, ideatore e fondatore dell’ospedale.

All’evento sono intervenuti, tra g li altri, il sindaco Antonio Decaro, i familiari di Giuseppe Mallardi e il direttore amministrativo del Policlinico di Bari Gianluca Capochiani.

“Oggi ricordiamo una straordinaria personalità, molto stimata e benvoluta per il suo valore professionale e per ciò che ha lasciato alla città – ha dichiarato Antonio Decaro -. È stato un neonatologo di chiara fama nonché presidente di quello che allora si chiamava Ospedaletto dei bambini poveri, in via Trevisani. Proprio a lui si deve l’ampliamento di quella struttura e, più tardi, l’ideazione e la realizzazione di questo complesso ospedaliero dedicato ai più piccoli, che per sua volontà è stato intitolato a papa Giovanni XXIII.

L’ospedaletto oggi è un polo pediatrico di eccellenza non solo per i bambini della nostra regione ma per tanti altri che arrivano da tutto il Mezzogiorno. Da qui nasce l’idea di rendere omaggio alla sua memoria e al suo lavoro intitolando al professor Mallardi il piazzale d’accesso all’ospedale, in linea con tutto il percorso realizzato da questa amministrazione per tramandare la memoria di quanti hanno lasciato un segno nella nostra città attraverso la costanza e la passione che ne hanno contraddistinto la vita personale e professionale”.

Giuseppe Mallardi

Nato a Napoli nel 1920, si trasferì nel 1924 con la sua famiglia nel capoluogo pugliese, dove si laureò in Medicina e Chirurgia nel 1944. Giovanissimo e brillante assistente della clinica pediatrica dell’Università di Milano, rientrò poi a Bari nel 1947, dedicandosi con passione alla neonatologia e alla professione di medico pediatra.

Dal 1955 al 1962 fu presidente del Consiglio di amministrazione dell’allora “Ospedaletto dei bambini poveri”, situato fino agli anni ‘50 in via Trevisani.

Dopo un intenso lavoro che consentì l’ammodernamento della vecchia sede, Mallardi si dedicò con tutte le sue energie alla costruzione di una nuova grande infrastruttura sanitaria idonea alla moderna concezione della pediatria e a un bacino di utenza regionale. Fu lo stesso Mallardi a proporre poi l’intitolazione dell’ospedale a Papa Giovanni XXIII.

Terminati gli incarichi pubblici, Mallardi continuò a esercitare la sua professione di pediatra, fino alla scomparsa, avvenuta nel 2009.