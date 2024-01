ADI, CAROTENUTO (M5S): INPSSMENTISCE CALDERONE, A GENNAIO 450MILA “ESODATI” DEL RDC

(AGENPARL) – gio 25 gennaio 2024 *ADI, CAROTENUTO (M5S): INPS SMENTISCE CALDERONE, A GENNAIO 450MILA

“ESODATI” DEL RDC*

ROMA, 25 GENNAIO 2024 – “Un’ora dopo la conferenza stampa in cui la

ministra Calderone ha annunciato per domani il pagamento dell’Assegno di

inclusione a 450mila nuclei familiari, un comunicato dell’INPS la smentisce

clamorosamente e parla di cifre ben più contenute: solo 287.704 nuclei,

infatti, vedranno accreditarsi la prima mensilità dell’Adi nella giornata

di venerdì 26 gennaio. Significa che questo mese gli “esodati” del Reddito

di cittadinanza non saranno 300mila, come inizialmente previsto, ma ben

450mila. Dopo quello degli sms a luglio dell’anno scorso, l’ennesimo

pasticcio è servito. Cosa dirà il Governo a queste famiglie con all’interno

minori, anziani e diversamente abili? ‘Se non hanno più pane, che mangino

brioche’?”. Lo afferma in una nota il deputato del M5S in commissione

Lavoro Dario Carotenuto.