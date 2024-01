(AGENPARL) – mer 24 gennaio 2024 [Regione Lazio]

SICUREZZA, REGIMENTI: «BENE RINFORZO DI 200 UOMINI

DELLE FORZE DELL’ORDINE A ROMA»

Roma, 24 gennaio 2024 – «È molto positiva l’attenzione dimostrata dal Governo e dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sulla sicurezza delle grandi città italiane e in particolare di Roma dove arriverà un rinforzo di duecento uomini al contingente delle forze dell’Ordine. La percezione di insicurezza cresce, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca, ed è importante che si agisca subito per potenziare l’attività di controllo del territorio e di repressione dei fenomeni criminali». Lo dichiara Luisa Regimenti, assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale e agli Enti locali.

«In particolare, crediamo sia stato molto utile portare l’attenzione della Regione Lazio sulla situazione della stazione Termini che purtroppo resta molto difficile – aggiunge l’assessore Regimenti – Solo ieri, infatti, è avvenuta l’aggressione immotivata a un agente della Polizia locale in borghese al quale va la mia solidarietà. È importante che l’attenzione sulla stazione Termini resti alta».

«L’allargamento del presidio alla Stazione e il rafforzamento del contingente militare sono una prima, importante risposta a un problema che preoccupa la cittadinanza – conclude Regimenti – Le forze dell’Ordine, però, non possono fare i miracoli se non si interverrà con decisione sul degrado che soffoca le aree adiacenti alla stazione e su questo è importante che Comune di Roma, Regione Lazio, Prefettura ed Enti del Terzo settore si siedano attorno a un tavolo per trovare le risposte giuste».