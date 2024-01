INVITO | Convegno edilizia in legno a Bolzano | 1 febbraio 2024

(AGENPARL) – mer 24 gennaio 2024 Se non riesci a visualizzare questo messaggio clicca qui

EDILIZIA IN LEGNO. CONVEGNO A BOLZANOSi trasmette di seguito l’invito al convegno “Edilizia Sostenibile in legno: impatti, opportunità e valorizzazione ESG” organizzato da PEFC Italia con il sostegno di Klimahouse che si terrà la mattina di Giovedì 1° febbraio presso la sala

Ortles del

MEC (Meeting & Events Center by FieraMesse).

L’evento, dedicato al tema dell’edilizia in legno vedrà la presenza del Prof. Guido Callegari (Politecnico di Torino), di Luigi Torreggiani (Dottore forestale

e divulgatore), di Antonio Brunori (segretario PEFC Italia), Dario Trabucco (IUAV Venezia)

e Francesco Gasperi (Habitech).

Seguirà una tavola rotonda, moderata dalla giornalista Maria Chiara Voci, a cui interverranno Piero Balanza (Filiera Legno Veneto), Michael

Stauder (IDM Südtirol – Alto Adige), Angelo Luigi Marchetti (Associazione Nazionale delle Industrie del Legno), Mauro Carlino (Arca –

HABITECH), Angelika Aichner (Provincia di Bolzano). Le conclusioni sono affidate a Marco Bussone (Presidente

di UNCEM e di PEFC Italia).

Il convegno si svolgerà

dalle ore 10:00 alle 13:00 ed è accreditato per i crediti formativi dell’ordine dei Dottori agronomi e forestali e degli architetti ed è stato richiesto l’accreditamento presso l’ordine degli

ingegneri.

Il programma dettagliato dell’evento, con il

link per la registrazione è disponibile in questa

pagina

