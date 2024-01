(AGENPARL) – mer 24 gennaio 2024 GIUSTIZIA, M5S: GRAVE NO MAGGIORANZA A NOSTRA PROPOSTA PROTEGGI ANIMALI

ROMA, 24 gen. – “Nella commissione Giustizia della Camera la maggioranza ha detto no alla legge Proteggi Animali del Movimento 5 Stelle, in questa legislatura a prima firma della collega Carmen Di Lauro. Infatti, il centrodestra ha deciso di abbinare alla proposta di legge a firma Brambilla, già in calendario, un testo della Lega ma non il nostro. Una scelta grave e assurda che priva il dibattito di una proposta molto seria, elaborata in collaborazione con le associazioni, che ampliava il campo di intervento normativo a temi quali la protezione della fauna selvatica o il contrasto al bracconaggio ittico. Riproporremo questi temi sotto forma di emendamenti, sperando di incontrare un’apertura dalle altre forze politiche, per arrivare in modo condiviso all’approvazione di una legge il più completa possibile per la protezione degli animali e la difesa dei loro diritti”.

Così i deputati M5S Stefania Ascari, Federico Cafiero De Raho, Sergio Costa, Carmen Di Lauro, Valentina D’Orso e Carla Giuliano.

