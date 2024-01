Città di Tolmezzo – COMUNICATO STAMPA – Eventi Celebrativi a Tolmezzo in occasione della Giornata della Memoria e del Giorno del Ricordo 2024

(AGENPARL) – mer 24 gennaio 2024 Buongiorno,

COMUNICATO STAMPA

Giornata della Memoria e Giorno del Ricordo: due gli appuntamenti

organizzati dal Comune di Tolmezzo.

In occasione della Giornata della Memoria e del Giorno del Ricordo 2024,

l’Assessorato alla Cultura del Comune di Tolmezzo ha organizzato due

presentazioni di libri in Biblioteca civica Adriana Pittoni.

Venerdì 26 gennaio alle 18.00, per la Giornata della Memoria, verrà

presentata l’opera di Luigi Fleischmann dal titolo “Un ragazzo ebreo nelle

retrovie dopo l’8 settembre 1943”. L’evento vedrà la partecipazione del

curatore Claudio Facchinelli che guiderà i presenti attraverso la storia di

Luigi, giovane ebreo di origine mitteleuropea internato assieme alla

famiglia in Abruzzo, all’indomani dell’armistizio dell’8 settembre 1943.

Martedì 6 febbraio alle 18.00, per il Giorno del Ricordo, l’appuntamento

sarà con il libro “Stragi e foibe. Balcani in fiamme. Un percorso per

immagini” di Enrico Folisi che sarà presente e condurrà i partecipanti

attraverso un viaggio visuale ed emozionale sulle tragedie delle stragi e

delle foibe nei Balcani e lungo il confine orientale italiano divenuto uno

dei territori più cruenti della seconda guerra mondiale.

Entrambi gli incontri, a ingresso libero e aperti a tutti, offriranno ai

partecipanti l’opportunità di approfondire la conoscenza di importanti

capitoli della nostra storia attraverso la testimonianza di autori che hanno

dedicato il loro lavoro alla memoria collettiva.

