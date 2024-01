Cervia-Imbarchiamo il Cardo Gobbo di Cervia sull’Arca del Gusto a MUSA 27 gennaio ore11.00

(AGENPARL) – mer 24 gennaio 2024 Imbarchiamo il Cardo Gobbo di Cervia sull’Arca del Gusto

A MUSA, museo del sale la presentazione del percorso sabato 27 gennaio ore 11.00

L’incontro si svolge nell’ambito della Festa del Cardo allo scopo di valorizzare questo particolare prodotto locale la cui produzione è stata recuperata, curata e migliorata in questi anni.

L’iniziativa a MUSA, museo del sale di Cervia, propone ed esplica l’inizio del percorso di valorizzazione del Cardo Gobbo di Cervia attraverso il suo inserimento all’interno dell’Arca del Gusto che, come una sorta di “Arca di Noè” dell’alimentare raccoglie prodotti che appartengono alla cultura, alla storia e alle tradizioni di tutto il pianeta.

Un patrimonio straordinario di frutta, verdura, razze animali, formaggi, pani, dolci, salumi: l’Arca del Gusto segnala l’esistenza di questi prodotti, denuncia il rischio che possano scomparire e lavora per la loro valorizzazione.

Interverranno all’incontro: Roberta Billitteri, vicepresidente Slow Food Italia, Giuseppe Fiori produttore di cardo gobbo di Cervia Lia Cortesi, Slow Food Emilia-Romagna, Gabriele Armuzzi, Vicesindaco del Comune di Cervia, Barbara Monti – Presidente Slow Food Ravenna Aps. Conduce Mauro Zanarini, Slow Food Ravenna.

Nell’ambito della valorizzazione di questo particolare prodotto locale e in seguito al lavoro per l’inserimento del Cardo Gobbo di Cervia nell’Arca, dal 1 al 30 giugno MUSA ospiterà la mostra dal titolo I Colori del Cardo. Pittura e progetti per il futuroche oltre a mettere in mostra dipinti che ritraggono l’ortaggio in vari modi, spiegherà il progetto di valorizzazione che sta portando avanti Slow Food.

Una delle Mission del MUSA è infatti quella di far conoscere e valorizzare le espressioni tradizionali del nostro territorio ed il cardo è un prodotto che ha rischiato di scomparire dalle nostre campagne insieme alla tradizione particolare della sua produzione e lavorazione.

L’immagine in allegato è di un dipinto di Giancarlo Romagnoli.

