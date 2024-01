(AGENPARL) – mar 23 gennaio 2024 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Rigassificatore Piombino: Pd, disfatta del sindaco Ferrari

“La bocciatura del Tar del Lazio in merito alla realizzazione del rigassificatore di Piombino, certifica la completa disfatta del sindaco Francesco Ferrari. Il primo cittadino ha perso tempo e sperperato i soldi dei cittadini per una causa controproducente, mentre avrebbe dovuto salvaguardare la popolazione convincendo il governo Meloni a concedere le compensazioni promesse da tempo e mai attivate per il territorio”. Lo dichiarano in una nota congiunta i deputati dem Marco Simiani, capogruppo Pd in commissione Ambiente ed Emiliano Fossi, segretario Pd Toscana.

Roma, 23 gennaio 2024