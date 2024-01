(AGENPARL) – mar 23 gennaio 2024 *COMUNICATO STAMPA*

*PRIVATIZZAZIONI, FOTI (FDI): MELONI NON USERA’ SCHEMA SINISTRA*

“Giorgia Meloni non prenderà mai come schema per le privatizzazioni quello

della sinistra. Ogni riferimento a TIM è puramente voluto. Penso invece che

le nostre privatizzazioni saranno proprio destinate ad un rilancio

economico della Nazione”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera a

“Cinque minuti” su Rai1.

Roma, 23 gennaio 2024

