(AGENPARL) – mar 23 gennaio 2024 COMUNICATO STAMPA

Torino, 23 gennaio 2024

PRESTAZIONI SANITARIE DEI PRIVATI, L’ASSESSORE ALLA SANITA’ DEL PIEMONTE LUIGI ICARDI: «DISTRIBUZIONE COERENTE CON L’ANDAMENTO DELLA DOMANDA »

«I soggetti privati che erogano prestazioni ambulatoriali sono contrattualizzati dalle Asl territorialmente competenti sulla base delle branche per cui sono accreditati.

Non risponde al vero quanto affermato nell’interrogazione della consigliera Accossato, secondo cui i soggetti privati in alcuni periodi dell’anno non sarebbero autorizzati ad erogare determinate prestazioni: infatti ai sensi delle disposizioni contrattuali, le prestazioni devono realizzarsi all’interno di ogni annualità, con distribuzione coerente all’ordinato fisiologico andamento della domanda e nel rispetto del budget assegnato. Il piano regionale dei tempi di attesa tiene conto di tutte le prestazioni che rilevano la criticità evidenziata».

Cosi l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, in risposta all’interrogazione consiliare sull’erogazione di determinate prestazioni da parte dei centri privati convenzionati.

