IL COMUNE COMUNICA – “Cerchio di donne della comunità”: da domani al via un nuovo percorso gratuito di yoga e meditazione nel Centro servizi per le famiglie di Japigia

(AGENPARL) – mar 23 gennaio 2024 “CERCHIO DI DONNE DELLA COMUNITÀ”

DA DOMANI AL VIA UN NUOVO PERCORSO GRATUITO DI YOGA E MEDITAZIONE NEL CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE DI JAPIGIAL’assessora al Welfare Francesca Bottalico rende noto che parte domani, mercoledì 24 gennaio, negli spazi del Centro servizi per le famiglie di Japigia Torre a Mare, il progetto “Cerchio di donne della comunità”, un percorso gratuito di yoga, meditazione e respirazione consapevole rivolto alle donne della città, nel corso del quale le partecipanti potranno riconnettersi alla propria essenza profonda condividendo l’esperienza con altre donne in uno spazio protetto e sicuro.

Il percorso si compone di due cicli (per donne under 45 e per over 45) composti da 8 incontri ciascuno, in programma tutti i mercoledì, dalle ore 18 alle 19: in pochi giorni le adesioni sono state già tantissime.