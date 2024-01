(AGENPARL) – mar 23 gennaio 2024 GOLF

PGA Tour: Francesco Molinari al Farmers Insurance Open

A San Diego, in California, difende il titolo Max Homa, numero sette mondiale. Nel field anche Xander Schauffele (n. 5) e Patrick Cantlay (n. 6)

Il PGA Tour resta in California dove è in programma il Farmers Insurance Open (24-27 gennaio) a cui prende parte Francesco Molinari, che torna sui green statunitensi dopo la precedente apparizione a novembre nel RSM Classic.

Sui percorsi del Torrey Pines GC (South Course e North Course), a San Diego in California, difende il titolo Max Homa, 33enne di Burbank (California), numero sette mondiale, con sei successi sul circuito, uno sul DP World Tour e due sul Korn Ferry Tour. Nel field vi sono numerosi concorrenti che possono impedirgli il bis e, in particolare, gli altri sette giocatori tra i top 20 del World Ranking: Xander Schauffele (n. 5), Patrick Cantlay (n. 6), Collin Morikawa (n. 12), Keegan Bradley (n. 13), l’austriaco Sepp Straka (n .17), l’australiano Jason Day (n. 18, due volte a segno nel 2015 e 2018) e Sahith Theegala (n. 19).

In grado di concorrere allo spettacolo anche Tony Finau, Will Zalatoris, Gary Woodland, lo svedese Ludvig Aberg, il giapponese Hideki Matsuyama e numerosi atleti che giocano sul DP World Tour tra i quali ricordiamo lo scozzese Robert MacIntyre, il polacco Adrian Meronk e i francesi Matthieu Pavon e Victor Perez.

Nel torneo, nato nel 1952 e giunto alla 72ª edizione dopo aver cambiato nome diverse volte, oltre a Homa e a Day, saranno al via altri cinque past winner: Luke List (2022), l’inglese Justin Rose (2019), Brandt Snedeker (2012, 2016), Scott Stallings (2014) e Nick Watney (2009). Recordman di vittorie Tiger Woods, con sette, di cui quattro consecutive, seguito da Phil Mickelson con tre.

