GLI UNDER 17 DI SERIE C NOW CON LA FIORENTINA

Tutti i convocati del commissario tecnico Arrigoni

Firenze, 23 gennaio 2024. Ritorno in campo per la Rappresentativa di Serie C NOW. La selezione U17 allenata dal Commissario Tecnico Daniele Arrigoni se la vedrà con i pari età della Fiorentina nella suggestiva cornice del centro sportivo “Viola Park” sul campo “Davide Astori” il 25 gennaio 2024. I giovani di Serie C NOW si raduneranno già il 24 gennaio, entro le ore 14, presso il Centro Sportivo “San Marcellino” – U.S. Affrico – di Firenze, dove prenderanno parte a riunione tecnica ed allenamento.

Appuntamento, poi, al giorno seguente, quando alle ore 15 scoccherà il fischio d’inizio del match tra Fiorentina U17 e Rappresentativa Serie C NOW U17.

I CONVOCATI

Portieri: Simone Iuliano (Turris), Ivan Ymga (Perugia);

Difensori: Andrea Di Bari (Monopoli), Victor Nonga (Benevento), Simone Teratone (Turris), Nicolò Greco (Cesena), Lorenzo Sebastiani (Pineto), Cosimo Mori (Perugia), Alessandro Manzatto (Pro Patria), Alessio Malafronte (Juve Stabia), Rinaldo Maestrelli (Pontedera);

Centrocampisti: Davide Zamagni (Cesena), Gianluigi Santucci (Benevento), Luca Mancini (Ancona), Salvatore Borrelli (Benevento), Riccardo Barberini (Perugia);

Attaccanti: Gianmarco Baglivo (Virtus Francavilla), Cristian Samaritani (Spal), Leroy Cecchinato (Spal), Pasquale Nurcato (Benevento), Lorenzo Del Piero (Trento), Carmelo D’Antona (Lucchese).

LO STAFF

Capo Delegazione: Stefano Udassi

Commissario Tecnico: Daniele Arrigoni

Allenatore in seconda: Luigi Corino

Collaboratore Tecnico: Oriano Renzi

Allenatore dei portieri: Alberto Pomini

Medico: Giancarlo Martinelli

Massaggiatore: Giuseppe Pillori

Magazziniere: Davide Rota

Team manager: Paolo Pastore

