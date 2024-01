Congressi provinciali. Rosa (FdI): Fratelli d’Italia Basilicata: inizia il secondo tempo di Fratelli d’Italia, con un piede nel passato e lo sguardo al futuro

(AGENPARL) – mar 23 gennaio 2024 Congressi provinciali Fratelli d’Italia Basilicata: inizia il secondo tempo di Fratelli d’Italia, con un piede nel passato e lo sguardo al futuro

Chiusa la fase congressuale, con grande personale soddisfazione per la compattezza dimostrata dalla classe dirigente nella scelta unitaria dei Presidenti e dei coordinamenti, inizia il secondo tempo del nostro partito in Basilicata. Partito che dimostra di essere fucina di classe dirigente che non è seconda a nessuna.

Vincenzo Claps e Michele Giordano, due giovani cresciuti a pane e politica, sono l’esempio della crescita del partito non solo in termini di quantità ma anche e soprattutto di qualità.

Non posso, ovviamente, non fare i migliori auguri di buon lavoro a loro e a tutti i componenti dei coordinamenti provinciali.

Il vero protagonista di queste due giornate di congressi è, però, il popolo di Fratelli d’Italia che ha dimostrato l’entusiasmo e la passione di sempre. Numerosi sono stati gli interventi dei segretari cittadini e dei semplici tesserati che sono la manifestazione di un partito che ascolta i territori e la sua base. E non è un csao che entrambi i Presidenti neo-eletti, che si sono formati nei circoli, abbiano articolato la loro relazione programmatica partendo dal coinvolgimento dei territori.

Quindi, un doveroso ringraziamento va a quanti in questi anni ci sono stati vicini e che rappresentano la vera forza del nostro partito.

Inizia il secondo tempo di Fratelli d’Italia, con un piede nel passato e lo sguardo al futuro.

Sen. Gianni Rosa