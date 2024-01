(AGENPARL) – mar 23 gennaio 2024 COMMISSIONE COVID, M5S: “MAGGIORANZA ALLERGICA A DEMOCRAZIA”

Roma, 23 gen. – “Oggi ci vediamo costretti a rivotare il mandato al relatore della Commissione Covid a riferire in Aula. Un mandato già bocciato dalla Commissione Affari Sociali alla Camera una settimana fa, a dimostrazione dell’incapacità politica della maggioranza, che ha però voluto piegare le istituzioni democratiche al suo volere ripetendo il voto per ottenere il risultato sperato. E nonostante la figuraccia e il colpo di mano siano stati denunciati dalle opposizioni, il centrodestra ha ugualmente deciso di votare per la terza volta, a una settimana di distanza. Si tratta dell’ennesima forzatura da parte di una maggioranza allergica alla democrazia e alle sue regole, capace solo di concepire il Parlamento come una claque del governo di turno”. Lo scrivono in una nota i Parlamentari del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali alla Camera Andrea Quartini, Carmen Di Lauro, Marianna Ricciardi e Gilda Sportiello.

