(AGENPARL) – mar 23 gennaio 2024 CENTRO PER LE FAMIGLIE: LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA PER FEBBRAIO E

MARZO

Federica Luppi (Assessore alle pari opportunità): “Uno spazio pensato per tutti i

mirandolesi, all’interno del Municipio”.

Quattro attività, pensate per i bambini e le bambine della fascia 3/10 anni, che

contraddistingueranno l’avvio delle attivià del neonato Centro per le Famiglie (Via Giolitti

n°22, ingresso lato Scuola “Dante Alighieri”. Un luogo, presentato lo scorso 15 Dicembre e

ora pronto ad iniziare i corsi pensati per coinvolgere quanti più partecipanti possibile.

PROGRAMMA ATTIVITÀ

Lunedì 12 Febbraio (ore 16.30): “Laboratorio di Carnevale” – racconti e laboratori, età 4/8

Giovedì 29 Febbraio (ore 16.30): “Storie Bisestili” – racconti e laboratori, età 6/10 anni

Giovedì 14 Marzo (ore 16.30): “Storie della Gentilezza” – racconti e laboratori, età 3/6

Sabato 16 Marzo (ore 10): “Passeggiata di fine Inverno” – presso il Bosco urbano della

“Favorita”, dedicata ai ragazzi/e 6/10 anni, accompagnati dai genitori

Per informazioni:

“Il Centro per le Famiglie nasce con la finalità specifica di creare attività aperte al maggior

numero di cittadini possibili – commenta l’Assessore Federica Luppi – Ringrazio i

Servizi Sociali per aver pensato ad un programma di attività largamente inclusivo e capace

di veicolare valori e nozioni incentrate sulla gentilezza e la condivisione”.

