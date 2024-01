(AGENPARL) – mar 23 gennaio 2024 AUTONOMIA, NATURALE (M5S): “FOLLIA DI GRUPPO, MAGGIORANZA IRRIDE NOSTRA STORIA”

Roma, 23 gen. – “Un triste giorno si è appena concluso in Aula al Senato: la maggioranza ha approvato il ddl Calderoli sull’autonomia differenziata in prima lettura e di questo ride ed esulta, anche con l’oltraggio al Paese di sventolare una bandiera della Serenissima. Il Movimento 5 Stelle metterà in campo tutti gli strumenti per impedire che si concretizzi questa follia di gruppo, la parcellizzazione dell’Italia non serve a nessuno. Non si può consentire a questa maggioranza di fare la gnorri e snobbare il parere contrario di numerose organizzazioni sindacali, di esperti costituzionalisti, di tante associazioni e cittadini. Si irride la nostra storia, il nostro modello sociale e di sviluppo. Un taglio netto ai diritti che la Costituzione Italiana sancisce. Pura follia”. Lo scrive in una nota Gisella Naturale, Senatrice del Movimento 5 Stelle.

