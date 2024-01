(AGENPARL) – mar 23 gennaio 2024 *COMUNICATO STAMPA*

*AUTONOMIA, FOTI (FDI): PD NON HA BUONA MEMORIA*

“Il segretario del PD Schlein non ha buona memoria. È del 2021, ovvero

quando lei era vicepresidente della Regione Emilia Romagna, l’approvazione

della mozione nella quale si diceva di dare mandato al governatore

Bonaccini per l’attuazione piena dell’art. 116 comma tre della Costituzione

perché era fondamentale che la Regione avesse l’autonomia. Questo articolo,

peraltro, è stato voluto dal centrosinistra e non dal centrodestra, che lo

approvo’ con tre voti di scarto. Nel 2014, sempre la sinistra ha stabilito

la prima forma di collaborazione con le Regioni per attuare queste norme.

Nel 2019, inoltre, l’allora neo ministro Boccia, oggi capogruppo Pd al

Senato, sosteneva che occorresse una legge cornice per dare attuazione

all’articolo della Costituzione, che ora dalla sinistra viene definito

“Spacca-Italia”. Al tempo del governo Gentiloni, nelle proposte

sottoscritte allora dai governatori, non si parlava dei livelli essenziali

delle prestazioni, introdotti in questa legge così come dei livelli

essenziali di assistenza. A tacere del fatto che la parola “Meridione”

dalla Costituzione l’ha cancellata la sinistra”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera a

Porta a Porta.

Roma, 23 gennaio 2024

*———————————–*

*Jessica Saccone*

*Ufficio stampa Fratelli d’Italia*

*Gruppo Camera dei deputati*