(AGENPARL) – mar 23 gennaio 2024 AUTONOMIA DIFFERENZIATA, CARAMIELLO (M5S): “OGGI È UN GIORNO DI LUTTO PER IL SUD”

Roma, 23 gen. – “In un momento in cui la solidarietà e la coesione sociale sono più importanti che mai, questa maggioranza nell’approvare l’autonomia differenziata sta compiendo un atto di segregazione sociale, creando ulteriori divisioni tra coloro che hanno e coloro che non hanno. Questa non è soltanto una questione economica, è una questione di giustizia sociale e di equità. Il Governo Meloni ha deciso, ancora una volta, di drenare risorse e liquidità verso i territori ricchi, facendo cassa sulle aree più fragili. In un momento così delicato sotto il profilo economico tutto ciò è moralmente ripugnante, politicamente irresponsabile e rappresenta un giorno di lutto per il Sud. A questo punto esorto già da ora Fratelli d’Italia e Forza Italia a riunire i propri responsabili marketing e a cambiare i nomi dei partiti in “Forza Centro-Nord” e in “Fratelli del Centro-Nord” perché stiano certi che il popolo meridionale non li perdonerà”. Così in una nota l’Onorevole Alessandro Caramiello, Deputato del Movimento 5 Stelle e Presidente dell’intergruppo parlamentare ‘Sviluppo Sud, Aree interne e Isole minori’.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle