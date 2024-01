(AGENPARL) – mar 23 gennaio 2024 ALLUVIONE, M5S: BIGNAMI STRIGLIA PS, PENSA DI ESSERE ANCORA VESTITO DA NAZISTA?

ROMA, 23 gennaio – “Se, come riporta il quotidiano La Repubblica, il viceministro ai Trasporti Galeazzo Bignami a Forlì ha veramente strigliato gli agenti della Polizia e telefonato al ministro dell’Interno per zittire la protesta dei comitati degli alluvionati contro la premier Meloni, saremmo di fronte ad un episodio gravissimo per le nostre istituzioni democratiche. Se il Bignami vice ministro pensa di potersi ancora comportare come quello che omaggiava i nazisti con un travestimento, si sbaglia di grosso. Se è in grado di smentire le accuse mosse lo faccia, dall’uscita della notizia sono passate già troppe ore. Altrimenti prenda atto del fatto che non è in grado di ricoprire il suo ruolo nel governo italiano. Un comportamento del genere ha un nome preciso: repressione della libertà di manifestare. Il Movimento 5 Stelle è nelle istituzioni per denunciare e contrastare ogni condotta indegna e pericolosa come questa”.

Lo affermano in una nota i rappresentanti del M5S nelle commissioni Affari Costituzionali della Camera e del Senato Carmela Auriemma, Roberto Cataldi, Alfonso Colucci, Alessandra Maiorino, Pasquale Penza e Riccardo Ricciardi.

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle