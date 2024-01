(AGENPARL) – lun 22 gennaio 2024 SENATO, BEVILACQUA (M5S): LEGA TACE SU ORDINE SCUDERIA PER ‘SALVARE’ GASPARRI

Roma, 22 gen. – “Sono passate ormai molte ore dalla puntata di ieri sera di Report in cui un parlamentare leghista ha dichiarato che c’era un “ordine di scuderia” per “salvare” Gasparri in Giunta per le elezioni e ancora dal partito di Matteo Salvini nessuno ha il coraggio di smentire. Come mai? Forse perché significherebbe certificare che la Giunta per le elezioni è l’ennesima istituzione svilita per gli interessi di un singolo e perché significherebbe spiegare come mai tutte le richieste di approfondimenti avanzate dal M5S sono state rigettate dalla maggioranza. Proviamo imbarazzo per i leghisti e per i senatori della maggioranza che si sono piegati agli interessi di Maurizio Gasparri”.

Così la senatrice M5S in commissione politiche UE e in vigilanza Rai Dolores Bevilacqua.

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle