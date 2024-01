(AGENPARL) – lun 22 gennaio 2024 [Rugby Notizie] NAZIONALE UNDER 20, A TREVISO LA CONFERENZA STAMPA PER IL LANCIO DEL TORNEO 2024

22 Gennaio 2024

NAZIONALE UNDER 20, A TREVISO LA CONFERENZA STAMPA PER IL LANCIO DEL TORNEO 2024

Ufficializzati i 29 convocati per il raduno in vista dei primi due turni, esordio a Monigo il 2 febbraio contro l’Inghilterra

Treviso – Il Sei Nazioni Under 20 manda in archivio il suo primo atto ufficiale con la conferenza stampa di presentazione del Torneo edizione 2024, ospitata a partire dalle 12:00 di quest’oggi presso la Sala Guadagnin di Palazzo Rinaldi, sede del Municipio di Treviso.

A fare gli onori di casa, il Sindaco Mario Conte ed il vice-Sindaco e Assessore allo Sport Alessandro Manera, presenti nella doppia veste di rappresentanti dell’Amministrazione cittadina e di tifosissimi della palla ovale.

“Treviso attende per il terzo anno consecutivo con impazienza il Sei Nazioni Under 20, ormai un appuntamento che per i tifosi e per l’intera città significa tanto”, il messaggio del Primo Cittadino in apertura. “Il messaggio che questi ragazzi lanciano va ben oltre l’aspetto sportivo, rappresentano valori importanti che attraverso la maglia azzurra possono e devono diventare un patrimonio comune a tanti loro adolescenti. Di fatto, sono degli influencer, ma influencer positivi, non nel senso che purtroppo in tanti dimostrano di interpretare. Se Treviso è la casa del rugby e di questa Nazionale, lo dobbiamo al lavoro straordinario di un Club come la Benetton Rugby, un vanto per questa città ed il motivo per cui mi sono appassionato tantissimo ad uno sport che non era il mio, in quanto da sempre appassionato di calcio. In bocca al lupo ai ragazzi, io sarò sicuramente in tribuna a Monigo, e come me spero facciano tanti trevigiani”.

Anche per il vice-Sindaco Manera un appuntamento imperdibile, personalmente e per la città: “Il Sei Nazioni è una festa vera, un’occasione per mettere assieme sport, valori e turismo, non dimentichiamolo. Faccio un in bocca al lupo speciale a questi ragazzi, ricordando un trevigiano speciale come Ivan Francescato, che alla maglia azzurra e a quella biancoverde della Benetton ha dato tanto, anche e soprattutto sul terreno dello Stadio Monigo”.

Sulla stessa linea d’onda anche i vertici della Benetton Rugby, rappresentata dal Presidente Amerino Zatta e dal General Manager Antonio Pavanello: “Felici di proseguire con questo progetto condiviso, Treviso e la Benetton sono a disposizione di questi ragazzi e pronti a supportarli per far loro spiccare il volo, in un percorso che nelle nostre aspirazioni vede il nostro Club come un punto di approdo possibile. Lo spettacolo del Sei Nazioni a Monigo è imperdibile, magico, e noi siamo pronti a fare la nostra parte per far funzionare tutto a dovere, ricordando ai giocatori che chi fa un bel Torneo, ha delle chance di fare un bel salto di qualità in termini di carriera. Noi saremo allo stadio, e avremo gli occhi ben aperti”.

Collegato da Roma per improrogabili impegni legati al Guinness Six Nations, non è voluto mancare il Presidente della Federazione Italiana Rugby, Marzio Innocenti, entusiasta per i recenti successi degli Azzurrini contro la Francia e della Selezione Italiana U23 contro i pari età irlandesi (IRFU Combined Academies). “Il Sei Nazioni Under 20 ha, per molti aspetti, un’importanza addirittura superiore a quello giocato dalle Nazionali Maggiori”, ha commentato il Presidente in collegamento da Roma. “Questo staff e questi atleti sanno cosa devono fare, e sanno benissimo quanto difficile sia un Torneo di questo livello, nel quale elementi come la splendida collaborazione con la Benetton Rugby e con il pubblico di Monigo giocano un ruolo fondamentale. Siamo davvero carichi di aspettative, consapevoli della complessità di una competizione come questa, ma anche dei valori tecnici e umani che la nostra Under 20 sa esprimere ormai da anni con continuità”.

Dopo il saluto del presidente del Comitato Veneto della FIR, Sandro Trevisan – che ha sottolineato il fortissimo legame tra la sua regione e la Nazionale Under 20, sia per la forte presenza di atleti nati o tesserati in Veneto, sia per la speciale alchimia venutasi a creare con la città di Treviso, sicuramente uno degli elementi che hanno contribuito alle imprese dei giovani Azzurri negli ultimi due anni – spazio al c.t. Massimo Brunello, chiamato a confermare il livello competitivo della squadra e, se possibile, a puntare a fare ancora meglio di quanto visto nel Torneo l’anno scorso, chiuso con il miglior risultato di sempre con il terzo posto finale a quota 15 punti dietro Irlanda e Francia.

“Sarà dura, come sempre, ma questo gruppo ha valori importanti, lo abbiamo verificato nei mesi di avvicinamento al Torneo lavorando con più di 40 giocatori, per selezionare i 29 che partono ora per questi primi due turni con Inghilterra e Irlanda. Un inizio davvero duro, ma noi sappiamo dove vogliamo andare, e a partire da sabato, quando inizia il raduno, il focus sarà totalmente indirizzato all’esordio con gli inglesi, davanti al nostro pubblico, dove cercheremo di dare come sempre il 110%. Ovviamente, non posso non unirmi ai ringraziamenti alla Benetton Rugby, per la collaborazione e per le strutture messe a disposizione, davvero il massimo che si possa sperare.”

A raccontare gli aspetti meno visibili di un impegno come il Sei Nazioni ci ha pensato Andrea Saccà, confermato nel ruolo di Team Manager per il secondo anno consecutivo e perno di uno staff affiatatissimo. “Il Sei Nazioni si gioca tra febbraio e marzo, ma in realtà parte molto prima, nel nostro caso ad ottobre, con una serie di mini-raduni continui prima dei test di dicembre e gennaio con Irlanda e Francia. Poi c’è la parte organizzativa, con le trasferte a Cork, Béziers e Cardiff, oltre a tutte le attività da coordinare durante i raduni. È una grande avventura umana e professionale, complicata, certo, ma è davvero un privilegio farne parte”.

Prima dell’ultima parte della conferenza, dedicata alla comunicazione dei 29 atleti convocati per il raduno in vista dei primi due match del Torneo – rispettivamente in casa con l’Inghilterra e in trasferta contro l’Irlanda – le referenti del Tavolo per il contrasto delle violenze di genere (che mette assieme Consulta Provinciale degli Studenti, Ufficio Scolastico Provinciale e Comune di Treviso con il Centro Anti-Violenza) Luisa Celeghin, Cristina Tonon e Malak Kounti hanno voluto testimoniare la soddisfazione per la partecipazione della squadra al progetto “Te lo dico sottovoce”, che vedrà coinvolti giocatori e staff in un percorso educativo e culturale destinato a rendere particolarmente significativa la giornata di Italia-Scozia del prossimo 8 marzo – Festa della Donna.

In chiusura i due momenti più attesi: la lettura dei giocatori selezionati e la nomina del Capitano: a Giovanni Quattrini succede per il 2024 Jacopo Botturi, Numero 8 di origine bresciana in forza al Petrarca Rugby.

SIX NATIONS U20 2024 | calendario Italia (ora locale Italia)

ITALIA U20 v INGHILTERRA U20

IRLANDA U20 v ITALIA U20

FRANCIA U20 v ITALIA U20

ITALIA U20 v SCOZIA U20

GALLES U20 v ITALIA U20

SEI NAZIONI U20 2024 | giocatori selezionati primi due turni:

ASCARI Davide (2004, Rugby Colorno 1975) | prima linea

BELLONI Mirko (2004, Verona Rugby) | ala

BELLUCCI Luca (2004, Rugby Roma Olimpic) | terza linea

BETTINI Pietro (2005, Rugby Parabiago) | prima linea

BINI Francesco (2004, Rugby Rovigo Delta) | ala

BOTTURI Jacopo (2004, Petrarca Rugby) | terza linea – CAPITANO

BOZZO Nicola (2004, USA Perpignan) | centro

CASILIO Lorenzo (2004, Rugby Vicenza) | mediano di mischia

D’ALESSANDRO Olmo (2004, Biarritz Olympique) | terza linea

DE VILLIERS Patrick (2004, Rugby Noceto FC) | centro

ELETTRI Lorenzo (2004, Rugby Rovigo Delta) | centro/ala

FUSARI Ferdinando (2004, Rugby Roma Olimpic 1930) | centro

GALLORINI Marcos (2004, Mogliano Veneto Rugby) | prima linea

GASPERINI Nicholas (2004, Rugby Viadana 1970) | prima linea

GRITTI Piero (2005, ASM Clérmont Auvergne) | seconda linea/terza linea

IMBERTI Francesco (2004, CUS Torino) | estremo

JIMENEZ Mattia (2004, Rugby Petrarca) | mediano di mischia

MIDENA Mattia (2005, Rugby Paese) | seconda linea

MILANO Giacomo (2005, UR Capitolina) | terza linea

MIRENZI Samuele (2004, VII Rugby Torino) | seconda linea

PADOAN Vittorio (2004, Casale Rugby) | prima linea

PELLICCIOLI Sergio (2005, Rugby Lyons) | prima linea

PISANI Federico (2004, Verona Rugby) | prima linea

PUCCIARELLO Martino (2004, CUS Milano Rugby) | mediano di apertura

REDONDI Tommaso (2005, Verona Rugby) | seconda linea

SCALABRIN Marco (2004, Rugby Vicenza) | ala

SICILIANO Valerio (2004, CA Briviste Corrèze) | prima linea

ZANANDREA Federico (2005, Mogliano Veneto Rugby) | centro

ZUCCONI Cesare (2004, Cavalieri U.R. Prati Sesto) | terza linea

Lo staff della Nazionale Under 20 2023-2024:

Commissario Tecnico: Massimo BRUNELLO

Tecnico Avanti: Roberto SANTAMARIA

Tecnico Trequarti: Mattia DOLCETTO

Team Manager: Andrea SACCÀ

Responsabile Preparazione Fisica: Massimo ZAGHINI

Assistente Preparazione Fisica: Mario DISETTI

Responsabile Logistica e Coordinamento: Ennio CAPPELLETTI

Area Medica: Giorgio DI GIACOMO – Leonardo ROLDAN – Stefano JACOTTI

Fisioterapisti: Matteo POLINI – Lorenzo GAI

Video Analyst: Dario VALENTE

Gianluca Galzerano

Area Comunicazione e Relazioni con i Media

Nazionale Under 20

Coordinatore Comunicazione Territoriale | Promozione & Sviluppo

Cancellati ( https://newsletter.federugby.it/component/acym/frontusers/unsubscribe/5215-rugby-notizie-nazionale-under-20-a-treviso-la-conferenza-stampa-per-il-lancio-del-torneo-2024?userId=218853&userKey=QlyOa9yZG35qMa&tmpl=component ) | Visualizza online ( https://newsletter.federugby.it/component/acym/archive/5215-rugby-notizie-nazionale-under-20-a-treviso-la-conferenza-stampa-per-il-lancio-del-torneo-2024?userid=218853-QlyOa9yZG35qMa&tmpl=component )