(AGENPARL) – lun 22 gennaio 2024 M.O., ALOISIO (M5S): EVITARE RIPERCUSSIONI SU PORTI ITALIANI

ROMA 22 GEN – “In un momento critico per gli scambi commerciali che connettono l’Italia all’Africa e al Medio Oriente, è necessario che Bruxelles e il nostro Governo prendano una posizione chiara e decisa per affrontare una situazione critica che rischia di innalzare una cortina di ferro verso il nostro continente, isolandoci dal traffico marittimo planetario. La guerra in corso, infatti, sta mettendo a dura prova la tenuta e la sicurezza del canale di Suez, che rappresenta una via essenziale per lo scambio di materie prime, nonché un’importante via di transito per l’Europa e l’Italia. È doveroso ricordare che se da un lato il nostro Mediterraneo rappresenta un canale privilegiato per il traffico container, in cui si concentra il 27% dei servizi di linea mondiali, dall’altro il nostro Paese è uno dei principali corridoi europei per gli scambi commerciali. Perciò, l’Unione Europea deve prendere una posizione in tempi rapidi, poiché la guerra che sta dilagando in Medio Oriente potrebbe spostarsi sempre di più a largo delle proprie coste, ovvero nell’area Mediterranea, andando ad impattare sulla nostra portualità. Questo scenario rappresenta una seria minaccia per il libero scambio e potrebbe far detonare gli scambi commerciali, con gravi ripercussioni sull’economia europea, italiana ma soprattutto del Sud-Italia”.

Lo dichiara la senatrice M5S Vincenza Aloisio.

