(AGENPARL) – lun 22 gennaio 2024 Giornata internazionale di commemorazione delle vittime dell’Olocausto: la Commissione ospita una conferenza internazionale

Nell’ambito di una serie di impegni per celebrare la Giornata internazionale di commemorazione delle vittime dell’Olocausto (27 gennaio), la Commissione ospiterà domani, martedì 23 gennaio, la conferenza internazionale “Ricordare il passato. Plasmare il futuro”. La conferenza sarà aperta dal Vicepresidente Margaritis Schinas ed è organizzata dalla Commissione in collaborazione con la presidenza belga del Consiglio, la presidenza croata dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (IHRA) e importanti organizzazioni della società civile per il sostegno alla vita ebraica. Nel corso della conferenza il Vicepresidente Schinas annuncerà l’istituzione della “rete dei luoghi dell’Olocausto”, un’iniziativa faro della strategia dell’UE del 2021 sulla lotta contro l’antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica.

Il Vicepresidente Schinas ha dichiarato: “Poiché rimangono tra noi sempre meno sopravvissuti che condividano le esperienze che hanno vissuto in prima persona, i siti e i luoghi in cui è avvenuto l’Olocausto diventano sempre più importanti per preservare la memoria e le lezioni della Shoah. La ‘rete europea dei luoghi dell’Olocausto’ aumenterà tra la popolazione la consapevolezza che l’Olocausto non si è verificato solo nei campi di concentramento, ma anche a livello locale, nelle città di tutta Europa, mentre tanti stavano a guardare.”

La conferenza sarà trasmessa qui in diretta streaming martedì 23 gennaio dalle 18.00 alle 20.00. Il programma della conferenza è disponibile qui.