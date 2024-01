(AGENPARL) – lun 22 gennaio 2024 DL ENERGIA, M5S: AUTOCANDIDATURA PER DEPOSITO SCORIE SOLUZIONE INEFFICACE E COSTOSA (1)

Roma, 22 gen. – “Con il passaggio dalle aree ‘idonee’ alle aree ‘autocandidate’ il Governo vuole farci fare un vero e proprio ‘salto nel buio’ con il pretesto che così si risolverebbe più velocemente il problema della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e lo smantellamento delle strutture della passata stagione nucleare. In realtà l’operazione della maggioranza andrà esattamente nella direzione opposta e l’unico effetto delle autocandidature cui ha aperto il Governo sarà quello di allungare ulteriormente i tempi, con costi che ancora una volta andranno a pesare sulle bollette dei cittadini. Per avere un‘idea, dal 2010 a oggi abbiamo già superato i 4 miliardi di euro. L’individuazione delle aree idonee, checché ne dica la maggioranza, è stato un processo partecipativo e articolato, basato su una selezione approfondita delle proposte di localizzazione, nel rispetto delle linee guida di ISPRA e IAEA. Nel caso delle aree autocandidate, invece, non si sa quali saranno i criteri e come verranno svolte le indagini tecniche, anche perché i Comuni non possono avere la capacità tecnica per potere motivare e sostenere le proprie autocandidature. Servono poi maggiori garanzie di trasparenza e partecipazione nel processo decisionale perché le popolazioni interessate dalla scelta del sito non possono non essere correttamente coinvolte”. Lo dichiarano in una nota le deputate M5S Ilaria Fontana ed Emma Pavanelli, rispettivamente capogruppo in commissione Ambiente e Attività produttive alla Camera.

