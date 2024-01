Comunicato stampa: Giorno della Memoria. Presentazione del libro “I vicini scomodi. Storia di un ebreo di provincia” 26 gennaio 2024 ore 17 in Biblioteca

(AGENPARL) – lun 22 gennaio 2024 27 GENNAIO 2024

IL GIORNO DELLA MEMORIA

“La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz,

“Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la

persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte,

nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a

rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”. Art. 1 Legge n. 211 del 20 luglio

2000.

PROGRAMMA

Venerdì 19 gennaio – Mercoledì 31 gennaio

“Le vittime della Shoah”. Mostra di libri dedicati alle vittime della Shoah. Letture per le scuole.

Biblioteca comunale di Cervia “M. Goia”. Organizzata dalla Biblioteca comunale.

Martedì 23 gennaio

Inaugurazione mostra “La deportazione nei Lager”. A cura di Mara Mariotti e Luciano Medri.

Sala Rubicone ore 16.00.

La mostra rimarrà aperta fino al 30 gennaio 2024 tutti i giorni dalle 16.00 alle 18.00

Venerdì 26 gennaio

Presentazione del libro“I vicini scomodi” di Robero Matatia. Le vicende della famiglia dell’autore negli anni

del fascismo e della guerra. In collaborazione con l’Associazione Amici della Biblioteca di Cervia.

Biblioteca comunale ore 16.30.

Sabato 27 gennaio

Per non dimenticare spettacolo musicale “Un numero un uomo”.

Lelia Serra voce recitante, Jean Bennett soprano, Paolo Gabellini tenore, Karsten Braghittoni flauto traverso,

Andrea Ruscelli pianoforte

Sala Rubicone ore 16.00.