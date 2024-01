(AGENPARL) – lun 22 gennaio 2024 *BARZOTTI-MAZZELLA (M5S): ANCHE OCSE BOCCIA MISURE ANTI-POVERTÀ DEL GOVERNO*

ROMA, 22 GENNAIO 2024 – “Anche l’Ocse, nel suo rapporto sull’Italia, boccia

le misure varate dal Governo dopo l’abolizione del Reddito di cittadinanza

chiedendo di ampliare l’accesso all’Adi a coloro che hanno prospettive

molto deboli sul mercato del lavoro. L’inadeguatezza di questi strumenti è

ormai chiara a tutti. Meloni & Co. hanno fatto dell’Italia il primo Paese

UE privo di una misura universale di contrasto alla povertà, con

susseguente taglio dei fondi per la lotta alla povertà per quasi 2 miliardi

l’anno. Non a caso, a gennaio solo il 42% degli ex percettori del Rdc

prenderà l’Adi o il Sfl. Pure il passaggio del report relativo alla

necessità di introdurre un sistema di certificazione a livello nazionale

per gli erogatori della formazione suona come una sonora bocciatura delle

Regioni, 3/4 delle quali governate dal centrodestra, che dopo 5 anni non

hanno ancora finalizzato il Piano di potenziamento dei centri per l’impiego

approvato nel 2019 dal Conte I. Questo Governo è un disastro e pagare il

conto sono i più deboli”. Così in una nota i capigruppo del M5S nelle

commissioni Lavoro di Camera e Senato Valentina Barzotti e Orfeo Mazzella.