(AGENPARL) – dom 21 gennaio 2024 *COMUNICATO STAMPA*

*TEATRO, FDI: CULTURA PATRIMONIO DI TUTTI NON PIACE ALLA SINISTRA *

“Non passa giorno che le “anime parve” della sinistra strillino evocando

scenari foschi solo perché avendo perso le elezioni sia nazionali, sia nel

Lazio, giusto il caso di specie, non riescono più ad esercitare quella

egemonia in ambito culturale che ha permesso loro, negli anni, di piazzare

ai vertici di ogni istituzione anche i conoscenti degli amici degli amici.

All’evidenza – da Schlein a Orfini – il solo fatto che la cultura torni ad

essere patrimonio di tutti e non monopolio loro e dei loro sinistri

affiliati, li manda fuori di testa. E pensare poi che le nomine del

centrodestra, in ambito culturale come in ogni altro ambito, siano ispirate

al merito acquisito sul campo e non all’appartenenza al Partito

Democratico, li manda nel panico. A differenza della sinistra, infatti, che

per anni non s’è fatta scrupolo alcuno di porre sotto la propria egida

scrittori, pensatori e artisti, monopolizzando ció che appartiene a tutti,

la destra, che ha ben altra e nobile concezione dello Stato e delle

istituzioni, sta finalmente scardinando questa torbida dinamica, riportando

la cultura ad essere libera e patrimonio di tutti. Alla direzione del

Teatro di Roma come altrove”.

Così in una nota il gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

Roma, 21 gennaio 2024

