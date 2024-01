(AGENPARL) – dom 21 gennaio 2024 USLNotizie

Scomparsa di Roberto Boni: il cordoglio della ASL e della direzione ospedaliera

Livorno, 21 gennaio 2024 – L’Azienda USL Toscana nord ovest e la direzione dell’ospedale, si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Roberto

Boni, storico medico e direttore dell’ospedale di Cecina prima e di Livorno che aveva diretto fino al 2099, anno della pensione.

Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze e un sincero pensiero di vicinanza da parte dell’Azienda sanitaria.

