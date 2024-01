(AGENPARL) – sab 20 gennaio 2024 TEATRO DI ROMA, AMATO (M5S): OSSESSIONE PER EGEMONIA NON PUÒ CALPESTARE REGOLE

Roma, 20 gen – “Siamo stanchi di dover commentare l’ennesimo episodio di occupazione, da parte della destra, dei luoghi della cultura. Stavolta tocca al Teatro di Roma, il cui direttore generale sarebbe stato nominato in un CDA farsesco in cui è presenziare erano solo gli esponenti di destra. A noi non non sono mai piaciuti i giochini sui nomi per l’occupazione di poltrone chiunque sia a farli, ma qui la questione assume una gravità maggiore perché se le cose stanno così la destra al potere avrebbe agito anche in violazione delle norme. La loro ossessione per l’egemonia culturale non può calpestare le regole”.

Così il deputato M5S in commissione cultura Gaetano Amato.

