(AGENPARL) – sab 20 gennaio 2024 [Rugby Notizie] Serie A Elite Cup, Vicenza batte i Lyons 25-10

20 Gennaio 2024

SERIE A ELITE CUP, VICENZA BATTE I LYONS 25-10

Parma – Seconda vittoria in altrettanti turni di Serie A Elite Cup per i Rangers Vicenza, che tra le mura amiche battono i Lyons Piacenza per 25-10 e guadagna 4 punti, arrivando a 9 nella classifica.

Per i biancorossi sono risultate decisive le mete di Ceccato, Mercerat e O’Leary-Blade. Per gli ospiti hanno invece segnato Rodina e Bruniera.

Gli uomini di Cavinato e Minto rimangono dunque a punteggio pieno nella competizione, mentre i Lyons esordiscono con una sconfitta sul campo della squadra che è approdata nella Seriie A Elite nella stagione 2023/2024.

Nella prossima giornata i Rangers riposeranno, mentre i Lyons ospiteranno Mogliano. Nell’altro incontro del prossimo turno andrà in scena Fiamme Oro-Colorno.

Qui di seguito il tabellino della gara:

Vicenza, “Rugby Arena” – sabato 20 gennaio 2024

Serie A Elite Cup II giornata

Rangers Rugby Vicenza v Sitav Lyons Rugby 25-10 (7-10)

Marcatori: p.t. 6’ m Ceccato tr Bruniera (7-0); 16’ m Salerno (7-5); 29’ m Rodina (7-10) s.t. 46’ cp Bruniera (10-10); 53’ m Mercerat (15-10); 71’ cp Bruniera (18-10); 75’ m O’Leary-Blade tr Bruniera (25-10).

Rangers Rugby Vicenza: Williams (48’ Mercerat); Foroncelli, O’Leary-Blade ©, Lisciani (58’ Sanchez-Valarolo), Poletto; Bruniera, Pozzobon (67’ Gelos); Roura, Trambaiolo (67’ Nicoli), Tonello (40’ Piantella); Urraza, Pontanari; Lazzarotto (62’ Messina), Pretz (67’ Franchetti), Ceccato (56’ Braggie’).

All. Andrea Cavinato, Francesco Minto

Sitav Lyons Rugby: Via G.; Rodina, Beghi (47’ Conti), Zaridze, Del Bono; Biffi, Via A. (75’ Viti); Moretto, Bance, Cisse (58’ Mannelli); Cemicetti, Bottacci; Salerno (58’ Morosi), De Rossi (75’ Borghi), Aloe’ (58’ Cafaro). A disposizione: Bellani, Russo.

All. Bernardo Urdaneta

Arb.: Francesco Meschini (MI)

AA1: Vinci AA2: Boraso

Quarto uomo: Cusano

Cartellini: 38’ giallo Via G. (Lyons).

Calciatori: Bruniera (Rangers Vicenza) 4/5; Zaridze (Lyons) 0/2.

Note: giornata soleggiata ma fredda, terreno in ottime condizioni, 250 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Rangers Rugby Vicenza 4; Lyons Rugby 0

Player Of The Match: Conrado Roura (Rangers)

Alessandro Ferri

Area Comunicazione e Relazioni con i Media

Communications Specialist Rugby Femminile

Stadio Olimpico – Curva Nord

Foro Italico – 00135 Roma

Cancellati ( https://newsletter.federugby.it/component/acym/frontusers/unsubscribe/5211-rugby-notizie-serie-a-elite-cup-vicenza-batte-i-lyons-25-10?userId=218853&userKey=QlyOa9yZG35qMa&tmpl=component ) | Visualizza online ( https://newsletter.federugby.it/component/acym/archive/5211-rugby-notizie-serie-a-elite-cup-vicenza-batte-i-lyons-25-10?userid=218853-QlyOa9yZG35qMa&tmpl=component )