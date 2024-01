(AGENPARL) – sab 20 gennaio 2024 [Nota per le redazioni] Programma Stampa Italia – Raduno Verona, Guinness Sei Nazioni 2024

20 Gennaio 2024

PROGRAMMA STAMPA ITALIA

RADUNO VERONA – GUINNESS SEI NAZIONI 2024

Qui di seguito è riportato il programma stampa della Nazionale Italiana Rugby Maschile per il raduno di Verona – a partire dal 22 gennaio – in preparazione al Guinness Sei Nazioni 2024

Lo staff della Nazionale farà il possibile per mantenere inalterati gli orari, che potranno comunque essere soggetti a variazioni in base agli impegni sportivi della squadra.

Ogni aggiornamento al presente programma sarà comunicato tramite e-mail.

Lunedì 22 Gennaio

ore 17/18

Finestra richiesta interviste singole

Martedì 23 gennaio

ore 13.15

Incontro stampa via zoom. Link disponibile su richiesta

Venerdì 26 gennaio

ore 13

Incontro stampa via zoom. Link disponibile su richiesta

ore 17/18

Finestra richiesta interviste singole

Antonio Pellegrino

Area Comunicazione e Relazioni con i Media

Media Manager Squadre Nazionali

