IL COMUNE COMUNICA – Giorno della Memoria, lunedì la presentazione del concerto evento “Conservare la memoria”, in programma il 27 gennaio al Conservatorio Piccinni

(AGENPARL) – sab 20 gennaio 2024 GIORNO DELLA MEMORIA

LUNEDÌ LA PRESENTAZIONE DEL CONCERTO EVENTO “CONSERVARE LA MEMORIA”

IN PROGRAMMA IL 27 GENNAIO AL CONSERVATORIO PICCINNI

Si terrà lunedì 22 gennaio, alle ore 10, nella sala ex tesoreria di Palazzo di Città, la conferenza stampa di presentazione del concerto evento “Conservare la memoria”, in programma il prossimo 27 gennaio nell’auditorium del Conservatorio Niccolò Piccinni.

Il concerto, dedicato al Giorno della Memoria, vedrà la partecipazione di studenti e docenti del Conservatorio di Bari e di artisti esperti del repertorio musicale concentrazionario, la produzione musicale composta nei campi di prigionia o di sterminio, in condizioni estreme di privazione dei diritti fondamentali dell’uomo.

Oltre all’esecuzione di tre partiture in prima assoluta mondiale, alcune composizioni saranno eseguite con il violino “Hillenbrand” di Auschwitz e, in anteprima assoluta, con il violino, appena restaurato, del musicista prigioniero di guerra Cesare Savino, che suonerà per la prima volta a Bari. Nel corso dell’evento saranno proiettate anche alcune pellicole e audio originali provenienti dai campi di concentramento.

A presentare l’evento il maestro Francesco Lotoro, presidente della Fondazione Istituto di letteratura musicale concentrazionaria e massimo esperto mondiale del tema, il maestro Antonio Tinelli, organizzatore del concerto evento, il presidente del Conservatorio Fabio Diomede, il maestro Corrado Roselli, direttore del Conservatorio, l’assessora alle Politiche Educative e Giovanili Paola Romano, l’assessore regionale all’Istruzione Sebastiano Leo e Pasquale Martino, presidente provinciale dell’Anpi di Bari.