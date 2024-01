COVID, 1200 VACCINAZIONI NELL’OPEN DAY DI SABATO

(AGENPARL) – sab 20 gennaio 2024 [Regione Lazio]

COVID, OLTRE MILLE VACCINAZIONI

NELL’OPEN DAY DI SABATO

Domani prosegue la somministrazione straordinaria nei centri del Lazio

Roma, 20 gennaio 2024 – Milleduecento vaccinazioni per l’anti Covid-19.

È il bilancio della prima giornata dell’open day della Regione Lazio per la vaccinazione anti Covid-19, in programma per sabato 20 e domenica 21 gennaio.

Domani sarà possibile vaccinarsi nei seguenti centri:

• la Asl Roma 1 garantirà la somministrazione nel poliambulatorio della Circonvallazione Nomentana 498 dalle ore 8 alle 13 e 30;

• la Asl Roma 2 assicurerà l’apertura straordinaria nella Casa della Salute “Santa Caterina delle Rose” in via Nicolò Forteguerri nella fascia oraria 8 e 30 – 17 e 30;

• la Asl Roma 3 metterà a disposizione il centro vaccinale di via Portuense, a partire dalle ore 8 alle 14;

• la Asl Roma 4 renderà operativa la Casa di comunità di Fiano Romano in via del Capocroce dalle ore 9 alle 18;

• la Asl Roma 5 ospiterà la vaccinazione sia nel distretto sanitario di via dei Castagni 20-22 a Guidonia Montecelio sia nel distretto sanitario di via degli Esplosivi 9 a Colleferro. I centri vaccinali garantiranno la somministrazione dalle ore 8 e 30 alle 13 e 30;

• la Asl Roma 6 svolgerà l’open day presso il centro di Genzano in via Achille Grandi nella fascia oraria 8-14;

• l’Istituto nazionale malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” ospiterà la vaccinazione nella sala congressi in via Portuense 292 dalle ore 8 e 30 alle 14 e 30;

• gli Istituti fisioterapici ospitalieri renderanno operativo il centro di via Fermo Ognibene 23, a partire dalle ore 8 alle 20;

• il Policlinico Umberto I garantirà l’apertura straordinaria nel piano terra dell’edificio George Eastman in viale Regina Elena 278b dalle ore 8 alle 18;

• il Policlinico ospedaliero-universitario Tor Vergata assicurerà la campagna vaccinale presso l’ambulatorio di Medicina del Lavoro in viale Oxford 81 nella fascia oraria 8 – 14;

• l’azienda ospedaliera San Camillo Forlanini svolgerà la somministrazione straordinaria presso il primo piano del padiglione Piastra, a partire dalle ore 8 alle 20;

• l’azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea metterà a disposizione i locali della pre-ospedalizzazione al piano terra in via di Grottarossa 1035 – 1039 nella fascia oraria 8 – 14;

• l’azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata assicurerà l’open day presso il centro prelievi di via San Giovanni in Laterano 155, dalle ore 8 alle 14;

• la Asl Latina garantirà la somministrazione presso i poliambulatori al piano meno 1 dell’ospedale Santa Maria Goretti del capoluogo nella fascia oraria 8 e 30 – 13 e 30;

• la Asl Frosinone assicurerà la campagna vaccinale, a partire dalle ore 8 e 30 alle 13 e 30, nei centri di Atina in via Colle Melfa e di Cassino in via degli Eroi;

• la Asl Viterbo metterà a disposizione i locali del primo piano della Cittadella della salute del capoluogo in via Enrico Fermi 15, a partire dalle ore 9 alle 14;

• la Asl Rieti svolgerà l’open day nei centri vaccinali di Rieti in via delle Ortensie 28 e di Poggio Mirteto in via Finocchieto nella fascia oraria 9 – 18.