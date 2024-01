(AGENPARL) – sab 20 gennaio 2024 AMA, SANTORI (LEGA): “NON C’E’ PIU’ PACE IN AMA TRA DIMISSIONI, INDAGINI,

EPURAZIONI E ORA LA SEXSTORY DA CHIARIRE”

Stop allo scempio Ama. Subito dimissioni di Daniele Pace e il sindaco

Roberto Gualtieri riferisca in Aula per far terminare questo scempio

targato Pace

“Da quando in Ama è arrivato il presidente Daniele Pace si sono aperte

molteplici vicende che, non solo non sono state chiarite, ma che alimentano

veleni e ripercussioni sul già precario funzionamento di un’azienda che fa

acqua da tutte le parti. L’Ama è ormai in balia di storie dai contorni

oscuri con una pessima gestione del complesso sistema di raccolta dei

rifiuti e della pulizie delle strade della Capitale. All’inizio del 2023 il

Cda Ama è rimasto miracolosamente in piedi dopo le molteplici dimissioni di

consiglieri nominati dalla maggioranza Pd, poi l’epurazione di diversi

dirigenti e del Direttore generale Andrea Bossola portato in azienda in

pompa magna e poi liquidato dopo i fallimenti gestionali. E’ di pochi

giorni fa, dopo la denuncia dell’Ugl in Procura, l’annuncio delle

dimissioni del capo del personale di Ama Antonio Migliardi, voluto da Pace,

assunto illegittimamente con una convenzione con Invitalia da pensionato

con un emolumento milionario attinto dalle tasche dei romani che pagano la

Tari più alta d’Italia. Oggi arriva l’ennesima bomba interna: scambio di

denunce tra una dirigente Ama e il presidente Ama Daniele Pace accusato di

molestie sessuali. Attendiamo gli esiti delle inchieste della procura ma

ci domandiamo se il sindaco Gualtieri, che ha la delega delle Partecipate,

si è reso conto di chi ha voluto come Presidente di un’azienda fondamentale

per la città. Chiediamo le immediate dimissioni di Pace e la convocazione

di un consiglio straordinario su Ama alla presenza del sindaco Gualtieri.

Lo scempio di Ama deve finire” lo dichiara in una nota Fabrizio Santori,

capogruppo della Lega in Campidoglio.

Roma, 20 gennaio 2024

*On. Fabrizio Santori*

*capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina*