(AGENPARL) – ven 19 gennaio 2024 SALUTE, DI LAURO (M5S): “GOVERNO DIMENTICA 4 MILIONI DI PERSONE CON DISTURBI ALIMENTARI”

Roma, 19 gen. – “Ho voluto partecipare al presidio di protesta organizzato davanti al ministero della Salute dalle associazioni che si occupano dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione perché credo sia inaccettabile l’atteggiamento del governo su questo tema. L’esecutivo, infatti, ha prima tagliato i fondi dedicati a questi disturbi in Legge di Bilancio e poi malamente tentato un’inversione a U per evitare la protesta. Ma i dieci milioni annunciati dal ministro Schillaci sono largamente insufficienti per occuparsi di un problema che riguarda quattro milioni di italiani e che causa 4mila morti ogni anno. Esattamente come è avvenuto con la vicenda del bonus psicologo, il governo Meloni dimentica la salute mentale e le persone più fragili del nostro Paese. Salvo, poi, provare a mettere una pezza una volta che i suoi tagli e la sua miopia vengono denunciati a livello mediatico. Il Movimento 5 Stelle ha a cuore il problema e non darà tregua all’esecutivo finché non verrà tutelato il futuro di queste persone. Lo facciamo oggi al fianco delle associazioni e lo faremo in Aula, con gli emendamenti che abbiamo già presentato sia al decreto Milleproroghe che alla proposta di Legge sulla prevenzione e la cura dell’obesità, in modo tale che il fondo venga aumentato e reso strutturale”. Lo scrive in una nota Carmen Di Lauro, Deputata del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle